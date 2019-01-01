توتنهام يعرض 90 مليون يورو من أجل ديبالا

موقف الأرجنتيني غير واضحاً في يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن توتنهام تقدم بعرض ضخم من أجل إقناع يوفنتوس ببيع نجمه باولو ديبالا.

ديبالا لن ينضم بعد للمعسكر التدريبي ليوفنتوس في ظل استمرار موسمه لوقت أطول بسبب المشاركة في كوبا أمريكا.

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وقالت "ديلي ميل" و"ستاندارد" إن توتنهام سيعرض 90 مليون يورو لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن النجم الأرجنتيني.

"ديلي ميل" تحدثت عن مفاوضات منذ عدة أسابيع من طرف دانييل ليفي، رئيس توتنهام، مع وكلاء اللاعب ومسؤولي يوفنتوس.

بينما أوضحت "ستاندارد" أن خطة توتنهام هي انتظار نهاية سوق الانتقالات ووقتها سيسمح يوفنتوس لديبالا بالمغادرة.

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وبحسب التقارير الإيطالية، فتشير "كوريري" أن ديبالا لا يرغب في مغادرة يوفنتوس ولا إيطاليا هذا الصيف.

ويحظى اللاعب الأرجنتيني باهتمام عدة أندية مع توتنهام، وهي إنتر، بي إس جي، ومانشستر يونايتد، بحسب التقارير.