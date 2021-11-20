يوفنتوس: تعرضنا لهزة بعد رحيل كريستيانو رونالدو

أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس أن فريقه تعرض لهزة كبيرة بعد رحيل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "دازون"، وأكد خلالها أن فقدان النقاط في بداية الدوري كان السبب الأساسي له الرحيل الغير محسوب لرونالدو.

ما الذي قاله بافيل نيدفيد عن تأثر يوفنتوس برحيل كريستيانو رونالدو؟

وقال نيدفيد: "نحن نقيم الموسم بشكل كامل في النهاية، لا نزال في البداية، وأعتقد أن الفريق اهتز بالرحيل المتأخر لكريستيانو رونالدو".

وأضاف: "الأمر مفهوم بالنسبة لنا، بالأخص بعد ثلاثة مواسم من طريقة معينة في اللعب، وكان على أليجري أن يعيد ترتيب الفريق".

ما الذي قاله نيدفيد عن وضع الفريق الحالي؟

وأردف: "أليجري يحسن الفريق بمرور الوقت، لكن توقيت رحيل رونالدو لم يكن في صالحنا، وكلفنا بعض النقاط".

وأكمل: "العقد الخاص بالمدير الفني لا يزال طويلًا، ولديه كل ما يحتاجه من الوقت، وهدفنا ليس فقط الصعود لدوري الأبطال، نريد الفوز بالدوري الإيطالي".

جدير بالذكر أن يوفنتوس فقد 18 نقطة في الدوري الإيطالي بعد مرور 12 جولة فقط، بعد ثلاث تعادلات وأربع هزائم.