يوفنتوس يختار خليفة تشيزني

تعثر في تجديد عقد البولندي

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس قد يتحرك نحو حارس ميلان جيانلويجي دوناروما من جديد في حال رحيل حارسه فويتشيك تشيزني.

يوفنتوس حاول قبل عامين التعاقد مع حامي عرين الروسونيري وقت أزمته مع ناديه، ولكن الأخير جدد عقد اللاعب، بحسب التقارير.

رونالدو يثير الجدل بتصريحاته في البرتغال

وذكرت "لاجازيتا" أن مطالبة تشيزني بسبعة ملايين يورو كراتب موسمي عقدت المفاوضات الجارية حالياً لتمديد تعاقده مع النادي حتى 2024.

وأفاد التقرير أن وضعية ميلان الحرجة اقتصادياً، وراتب اللاعب البالغ ستة ملايين يورو موسمياً قد تفتح الباب لرحيله الصيف المقبل.

وتحدثت الصحيفة أن يوفنتوس قد يتعرض أحد مدافعيه مريح ديميراح أو دانيلي روجاني لتقليل قيمة الصفقة، في ظل اهتمام ميلان باللاعبين.

وارتبط دوناروما الصيف الماضي بالرحيل عن ميلان، وذكر اسم باريس سان جيرمان كأحد المهتمين، ولكن الأخير ضم كيلور نافاس من ريال مدريد.

ويمتد عقد تشيزني الحالي مع البيانكونيري حتى 2021.