تشان: يوفنتوس وساري كذبوا بخصوص دوري الأبطال

النحس يطارد تشان فيما يخص الأميرة الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق إيمري تشان، نجم يوفنتوس، على قرار استبعاده من قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال أوروبا، واتهم إدارة ناديه ومدربه بالكذب.

وأعلن يوفنتوس قائمته مساء الخميس، والتي شهدت غياب عدة أسماء بارزة مثل تشان ومهاجمه ماريو ماندجوكيتش عن اللعب أوروبياً.

وقال تشان أثناء تواجده في معسكر بلاده للمراسلين: "لا أملك تفسيراً لما حدث، ساري اتصل بي مكالمة لم تتعد 60 ثانية أخبرني فيها باستبعادي".

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وأضاف: "الأمر حزين وصدمة، يجب أن ألعب دوري الأبطال، أنا غاضب، الأسبوع الماضي الإدارة وعدتني بأمر مختلف".

وواصل الألماني: "الأسبوع الماضي تحدثت مع فرق أخرى وكان يمكنني لعب الأبطال، ساري لم يكن صادقاً معي، لو عرفت ما كنت استمريت في يوفنتوس".

وختم: "الآن سأسحب قراري وأتحدث مع وكيلي والإدارة وسأرى ما سيحدث".

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يذكر أن تشان شارك مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال في 2018، ثم رحل مجاناً بعد انتهاء عقده مع الفريق إلى صفوف يوفنتوس.