يوفنتوس وبينيفينتو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس وبينيفينتو في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

يوفنتوس 0 × 1 بينيفينتو

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بخسارة يوفنتوس أمام بينيفينتو بهدف نظيف، في ضربة قوية للغاية لحظوظ البيانكونيري في المنافسة على اللقب، حيث وصل الفارق بينه وبين الإنتر إلى 10 نقاط

89' محاولة جديدة من كريستيانو رونالدو وتصدي جديد من مونتيبو

88' مرة أخرى، مونتيبو يتألق ويتصدى لتسديدة قوووووية من كريستيانو رونالدو

مونتيبو حارس بينيفينتو يقدم مستوى مذهل في المباراة حتى الآن!

85' لاعب بينيفينتو يعترض الكرة بيده بشكل واضح، وخطأ من مكان خطير جدًا ليوفنتوس، على حدود منطقة الجزاء

80' مجددًا، كرة عرضية تصل إلى رونالدو الذي استلم الكرة على صدره ولعبها خلفية مزدوجة، ولكنها تمر بجوار القائم

78' أوووووووه الكرة تصل لرونالدو الذي يسددها قوية ولكن حارس بينفينتو يُبدع ويحرم الدون من تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس ويُخرج الكرة لضربة ركنية

75' عرررررضية تصل إلى بيرنارديسكي الذي يسددها على الطائر من لمسة واحدة ولكنها تعلو المرمى بقليل

70' أووووووه كييزا يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب، بدون الرجوع إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة

68' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول على عكس مجريات اللعب، بينيفينتو يسجل الهدف الأول عن طريق جايش بعد تمريرة خاطئة من أرثور

67' مرتدة سررريعة وخطيررة من يوفنتوس، كولوشيفسكي يحاول تمرير الكرة لرونالدو ولكن دفاع بينيفينتو يشتتها، الكرة كادت تغالط حارس المرمى ولكنه يتألق ويخرجها لضربة ركنية

65' رونالدو يدير جسده بشكل جيد ويسدد كرة قووووووية ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر

60' طولية خطيرة من بينيفينتو ولكن تشيزني يخرج ويشتت الكرة، قبل أن يحتسبها حكم المباراة تسللًا

56' كولوشيفسكي يراوغ بشكل رائع! ولكن بدلًا من أن يسدد يمرر الكرة وتضيع على يوفنتوس فرصة تسجيل الهدف الأول

53' يوفنتوس يضغط بقوة مع بداية الشوط الثاني بحثًا عن الهدف الأول، ولكن بينيفينتو يدافع بشكل جيد حتى الآن

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' تسديدة قووووووووووية من رونالدو ولكن حارس بينيفينتو يتألق ويتصدى لها

41' خطيررررررررررة من بينيفينتو، عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى مهاجم الفريق الذي أدار جسده بشكل رائع ولكن قبل أن يسدد الكرة، دفاع يوفنتوس يتدخل ويشتتها

37' رونالدو يسجل! ولكن البرتغالي كان متسللًا، لذا تم إلغاءه سريعًا

35' أوووووه فولون مدافع بينيفينتو كاد أن يسجل في مرماه بالخطأ بعد عرضية من كولوشيفسكي ولكن الكرة تخرج لضربة ركنية

31' اختراق رائع من موراتا الذي انفرد بالمررررمى ولكنه يسدد في يد الحارس، الإسباني يهدر فرصة هدف محقق ليوفنتوس، في أول تسديدة على المرمى بالمباراة

28' عرررررررررررضية خطيرة من الجهة اليمنى لبينيفينتو ولكنها تمر بسلام على دفاع يوفنتوس

22' أووووووه فرصة خطيرة ليوفنتوس، دانيلو يسدد ولكن دفاع بينيفينتو يتصدى للكرة ببراعة

20' المباراة بدون أي تسديدة على المرمى حتى الآن

14' تسديدة من لابادولا، ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى تشيزني

9' خشونة كبيرة من لابادولا في أغلب تدخلاته على لاعبي يوفنتوس حتى الآن

3' أوووووووووووووه قريبة للغاية من يوفنتوس، كريستيانو رونالدو يسدد كرة قووووووية تمر بمحاذاة القائم الأيمن

انطلاق المباراة



أنييلي يهدي كريستيانو رونالدو قميص ليوفنتوس مكتوب عليه الأفضل على مر العصور، بعد أن كان اللاعب قد أصبح الأكثر تهديفًا في تاريخ اللعبة

تشكيل بينيفينتو

يبدأ المدرب فيليبو إنزاجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



مونتيبو

باربا - كلاديرولا - تيويا

فولون - هيتيماج - فيولا - إيمبورتا

لابادولا - جايش - أيونيتا

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

بيرنارديسكي - دي ليخت - بونوتشي - دانيلو

كولوشيفسكي - أرثور - رابيو - كييزا

موراتا - رونالدو

يسعى يوفنتوس لمواصلة الضغط على الإنتر، وخاصًة أن البيانكونيري يتواجد خلف النيراتزوري بفارق 10 نقاط ولكن مع لعبه لمباراة أقل، في حين أن بينيفينتو لا مجال لديه لإهدار النقاط إذا ما أراد البقاء، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بينيفينتو وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.