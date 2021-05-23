بولونيا ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد بولونيا بالجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي والتي تشهد تنافسًا محتدمًا على التأهل لدوري الأبطال

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بولونيا × يوفنتوس

مباشر، لحظة بلحظة

تشكيل بولونيا

يبدأ المدرب ميهايلوفيتش بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-1-2



سكوربسكي

سفانبيرج - تومياسو- سوماورو- دي سيلفستري

ميديل - شوتن - فيناتو

سكوف أولسن

بالاسيو - بارو

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - كيليني- كوادرادو

كييزا - دايلو - رابيو- كولوسيفسكي

موراتا - ديبالا

يحتاج يوفنتوس إلى الفوز على بولونيا مع تعثر أي من نابولي أو ميلان من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفي المقابل يتواجد بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة ويلعب دون أي ضغوطات بعد ضمان البقاء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس ضد بولونيا في ختام مباريت الموسم من الدوري الإيطالي، وستُقام المباراة على ملعب ريناتو دالارا.