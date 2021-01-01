يوفنتوس وبورتو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس وبورتو في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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بورتو 2 × 1 يوفنتوس

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف

90' اصطدام بين سانونسي الظهير الأيسر لبورتو وكريستيانو رونالدو، البرتغالي يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم لا يحتسب شيئًا

83' أوووووووووووووووووووووووه ماذا أهدرت يا موراتا! الإسباني يضيع انفراد صريح كاد أن يكون هدف التعادل للسيدة العجوز

82' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يوفنتوس يقلص الفارق عن طريق كييزا، عرضية رائعة من رابيو تصل إلى اللاعب الذي سددها بشكل جميل في الزاوية اليسرى للحارس

79' خطيررررررة من بورتو، ضربة ركنية تصل لرأس البديل جروجيتش الذي يلعبها قوية برأسه وتمر بجوار القائم الأيسر لتشيزني

70' تسديدة من موراتا تصطد بدفاع بورتو ويخرجها الحارس بصعوبة، كييزا كاد أن يتابعها ولكنه كان متسللًا

69' تسديدة قوووووية من دانيلو ولكنها عالية جدًا عن العارضة

67' يا الله يا الله! هجمة مرتدة رائعة لبورتو، الكرة تصل إلى كورونا الذي يرفع الكرة قليلًا ويلعبها مقصية رائعة بقدمه الأخرى، كادت أن تسكن الشباك لولا براعة تشيزني

65' تسديدة قووووووية من بينتاكور ولكنها تمر فوق العارضة بقليل

62' خروج ويستون مكييني ودخول ألفاروا موراتا، هل يمنح الإسباني الأمل للبيانكونيري لتحقيق نتيجة إيجابية؟

61' عررضية قووية من كييزا ولكن رونالدو لا يلحق بها، كان بالإمكان أن تكون فرصة هدف ليوفنتوس

55' عرضية أخرى من كييزا ولكن دفاع بورتو يشتتها لضربة ركنية

51' سيرجيو أوليفيرا يتوغل ويخترق عمق ملعب يوفنتوس بكل سهولة ويسدد كرة قوية ولكن تشيزني يتألق ويتصدى

49' أووووووووووووووووه خطيرة من يوفنتوس، عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى كولشيفسكي الذي يمررها استغلالًا لخروج حارس بورتو من مرماه ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

46' عرضية من ساندرو ولكن دفاع بورتو يشتتها، يوفنتوس يضغط بقوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

45' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بورتو يكرر نفس البداية، يحرز الهدف الثاني في أول 20 ثانية من الشوط الثاني، انطلاقة رائعة من مانافا وتمريرة إلى ماريجا الذي يسدد بكل أريحية في الزاوية القريبة لتشيزني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف نظيف سجله الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الأولى من المباراة

40' حكم المباراة لم يحتسب الضربة الركنية، لأن اللعبة منذ بدايتها كانت تسلل على يوفنتوس

40' أووووووووووووووووووه أخطر فرص يوفنتوس في المباراة، ضربة حرة أخرى غير مباشرة تصل إلى رابيو الذي يلعبها مقصية ولكن مارشيسين يتألق ويخرجها ضربة ركنية

39' ضربة حرة غير مباشرة ليوفنتوس، يلعبها بينتاكور تصل إلى دي ليخت الذي سددها برأسه ولكنها ضعيفة في يد مارشيسين

34' تغيير اضطراري ليوفنتوس بخروج كيليني ودخول ديميرال، ومنح شارة القيادة للظهير الأيسر ساندرو

31' يوفنتوس عاجز هجوميًا تمامًا حتى الآن!

29' عرضية من كورونا إلى الإيراني طارمي الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تصل سهلة ليد البولندي تشيزني

23' عرضية من كييزا تصل إلى ساندرو الذي يمهد الكرة برأسه لمكييني ولكن دفاع بورتو يشتتها في الوقت المناسب!

22' أوووووووووووووه خطيرررررررة من بورتو، يوفنتوس يرتكب نفس الأخطاء بسذاجة، بورتو يضغط بشكل رائع، يقطع الكرة وسيرجيو أوليفيرا يسدد تصطدم بالدفاع وتمر بجوارالقائم الأيسر

18' أووووووووه ماذا تفعل يا بينتاكور! الأوروجوياني كاد يكرر نفس الخطأ بعد أن ضغط عليه سيرجيو أوليفيرا لقطع الكرة ولكن الكرة تمر بسلام

18' ضربة حرة غير مباشرة لبورتو، الكرة تصل مباشرًة إلى يد تشيزني بعد عرضية قوية من سيرجيو أوليفيرا

15' عرضية من ساندرو تصل إلى كييزا على الجهة اليمنى، يسددها على الطائر ولكنها تصطدم بدفاع بورتو وتخرج لضربة ركنية

13' تسديدة من أوليفيرا من ضربة حرة غير مباشرة، ولكن الكرة تصطدم بدفاع يوفنتوس وتخرج إلى ضربة ركنية

8' سيطرة سلبية على الكرة لفريق يوفنتوس الذي يحاول إيجاد ثغرة في دفاع بورتو لتسجيل هدف التعادل

3' كرة طولية رائعة من أوليفيرا إلى تاريمي ولكن تشيزني يخرج من مرماه ويشتت الكرة بنجاح

1' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية، بورتو يحرز الهدف الاول في المباراة مبكرًا جدًا، خطأ فادح من بينتاكور أثناء إرجاع الكرة إلى تشيزني، ليخطفها الإيراني طارمي ويسجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

تشكيل بورتو

يبدأ المدرب كونسيسياو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



مارشيسنن

سانوسي - مبيمبا - بيبي - مانافا

أوتافيو - أوريبي - أوليفيرا - كورونا

ماريجا - طارمي

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - كيليني - دانيلو

كييزا - بينتاكو - رابيو - مكييني

كولوشيفسكي - رونالدو

في المقابل وصل بورتو إلى الدور ثمن النهائي عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته خلفًا لمانشستر سيتي، ويسعى التنين البرتغالي لاستغلال قلة خبرة "بيرلو" كمدرب وخاصًة أوروبيًا من أجل تحقيق المفاجأة والوصول لربع النهائي.

تأهل البيانكونيري إلى هذا الدور بعد أن تصدر المجموعة السابعة التي ضمت برشلونة وذلك برصيد 15 نقطة، ويسعى العملاق الإيطالي لإيجاد ضالته المفقودة بالحصول على الكأس ذات الأذنين، على أمل أن يكون بيرلو هو زيدان يوفنتوس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بورتو والتي ستقام على ملعب دراجاو، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.