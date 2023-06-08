يوفنتوس أم السعودية؟ حقيقة رفض زيدان تدريب باريس سان جيرمان للمرة الثانية!

لماذا يرفض زيدان تدريب باريس سان جيرمان؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، رفض عرضًا مجددًا لتدريب باريس سان جيرمان بالفترة القادمة.

ويبتعد زيدان عن عمله كمدرب منذ رحيله عن ريال مدريد في موسم 2021.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" فإن نادي باريس سان جيرمان مازال مصمم على تعيين زين الدين زيدان كمدرب للفريق بعدما حاولت إدارة النادي معه في أكتوبر موسم 2021 ولكن أسطورة فرنسا رفض لرغبته في تدريب الديوك.

ونفى الصحفي فابريزو رومانو، عرض باريس سان جيرمان على زيدان تدريب الفريق، وقال أنه لم يكن هناك اتصال بين زيدان والنادي الباريسي أو تقديم أي عرض رسمي وأن "الأحاديث غير الرسمية من قبل أفراد عائلة أمير قطر ظلت منتظمة مع زيدان" حتى كأس العالم، ومن غير المحتمل أن نرى زيدان يتولى تدريب باريس سان جيرمان على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.

وكانت الصحيفة قد أشارت أن باريس سان جيرمان اتصل بمدرب ريال مدريد السابق وجاءت إجابته: "بالتأكيد لا" وأنه غير مهتم في الوقت الحالي بتدريب أبطال الدوري الفرنسي ولا يزال حلمه هو قيادة المنتخب الفرنسي رغم صعوبة الأمر.

وارتبط مدرب ريال مدريد السابق بتدريب يوفنتوس في الوقت الحالي ورغم تأكيد استمرار ماسيميليانو أليجري، مع الفريق بالموسم المقبل لكن العودة إلى تورينو هي خيار آخر يفكر فيه زيدان للمستقبل، بجانب عروض قوية من الدوري السعودي حيث يرغب فريق النصر في التعاقد مع أسطورة فرنسا.