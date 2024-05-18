بعد إقالته من يوفنتوس .. الكشف عن موقف أليجري من قيادة أحد عمالقة الدوري السعودي

جدل كبير يحيط بمستقبل المدرب الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، من الانتقال إلى الدوري السعودي بعد إقالته من مقعد قيادة السيدة العجوز.

واتخذت إدارة البيانكونيري قرار إقالة أليجري بعد يومين فقط من تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا، رغم أن الموسم ما يزال ساريا، حيث تتبق مباراتان على نهايته.

وذكر الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، خبير المتخصص في أخبار الانتقالات بأوروبا، أن كل ما نشر عن اهتمام أليجري بتدريب أحد عمالقة الدوري السعودي، مجرد شائعات غير صحيحة بالمرة.

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ونشر شيرا تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع (X) "تويتر سابقًا"، قال فيها: "على الرغم من الشائعات الأخيرة، لا يفكر ماكس أليجري حاليًا في إمكانية قبول العروض السعودية".

وأعلن اليوفي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "إعفاء أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول، بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي نعتبرها تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله".

ويتبقى أمام يوفنتوس مباراتين أمام كل من بولونيا ومونزا، على إنهاء الموسم الحالي، فيما ضمن الفريق اللعب بمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.