يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة

يوفنتوس يسعى لضم إيسكو وريال مدريد يريد ديبالا في المقابل بصفقة تبادلية بين الفريقين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على استمرار رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم الإسباني الشاب فرانشيسكو إيسكو من ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي البيانكونيري سيضغطون بكل ما يملكون من قوة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم في المقابل بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من نادي يوفنتوس وهو ما قد يسهل رحيل إيسكو للبيانكونيري.

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ويعد ديبالا مطلوبًا في أكثر من فريق أوروبي كبير بالفترة الماضية أبرزهم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة لذلك أتلتيكو مدريد.

وقد يتم الناديين الصفقة التبادلية بانتقال إيسكو ليوفنتوس بالإضافة لدفع النادي الملكي لمبلغ مالي مقابل رحيل باولو ديبالا لنادي ريال مدريد.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت على وجود رغبة من نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات البرازيلي مارسيلو أيضًا.