ركلات الترجيح تحسم ديربي إيطاليا الودي لمصحلة يوفنتوس

ديربي إيطاليا بنكهة صينية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتهت القمة الودية الإيطالية بين إنتر ويوفنتوس لمصلحة الأخير بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 الوقت الأصلي في المباراة التي جمعتهما ضمن كأس الأبطال الدولية بالصين.

دفع ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بمدافعه الجديد ماتياس دي ليخت أساسياً، وكذلك أدريان رابيو، بينما استمر تواجد جونزالو هيجواين في خط الهجوم رفقة كريستيانو رونالدو رغم الحديث عن رحيله.

وفي الجهة الأخرى، واجه أنطونيو كونتي فريقه القديم بنفس التشكيل الذي لعب به أمام مانشستر يونايتد، بتغيير وحيد هو الدفع بإيفان بيريشيتش كرأس حربة بدلاً من مركز لاعب خط الوسط الأيسر.

اشتباكات بين جماهير إنتر ويوفنتوس قبل ودية الصين

دي ليخت منح إنتر التقدم بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه بتحويله ركنية ستيفانو سينسي إلى شباك ووشيلش تشيزني بعد عشر دقائق من البداية.

⏱️لعب : 60 دقيقة

🥅 استقبل يوفنتوس : 3 أهداف

⚽️ سجل هدفًا بالخطأ في مرماه



بداية ليست بجيدة لـ "دي ليخت " مع يوفنتوس حتى الآن🤦‍♂️👀 pic.twitter.com/uoqzBjdyDr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

يوفنتوس تعادل في الشوط الثاني عبر نجمه رونالدو من كرة ثابتة اصطدمت بالحائط وانتهت في شباك الحارس البديل دانييل باديلي بالدقيقة 68.

الأجواء بين الفريقين لم تتسم بالودية، وقدم اللاعبون شوطاً أولاً مميزاً، بينما شهد الشوط الثاني عدة حالات اشتباك بين لاعبي الطرفين بسبب التدخلات العنيفة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها يوفنتوس بنتيجة 4-3 بعد تألق جيانلويجي بوفون وتصديه لثلاث كرات من لاعبي إنتر.

إنتر يواصل تحضيراته بلقاء أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، بينما سيواجه يوفنتوس أتلتيكو مدريد في العاشر من الشهر المقبل.