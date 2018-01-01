النتائج المباشرة
الانتقالات

يوفنتوس يدخل على خط مفاوضات ضم ماتياس دي ليخت

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
يوفنتوس الإيطالي يدخل على الخط من أجل ضم أفضل لاعب شاب في العالم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن إدارة الفريق قد بدأت التفاوض مع أياكس من أجل ضم اللاعب الشاب لصفوفهم.

مورينيو يتصدر قائمة المدربين الأكثر استفادة مالية من الإقالات

اختيارات المحررين

وذكرت الصحيفة أن نادي أياكس يطالب بالحصول على مبلغ مالي يتراوح بين 60 و70 مليون يورو كقيمة للصفقة التي يتوقع أن تتم في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن كل من أندريا أنيلي وبافيل نيدفيد يتفاوضان بأنفسهما من أجل إتمام تلك الصفقة لصالح البيانكونيري في أسرع وقت ممكن.

مورينيو في بيان رسمي : لن أُسيء لأحد ودعوني أعيش حياتي الشخصية

ونال اللاعب لتوه جائزة الفتى الذهبي، لأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على نجومًا كبارًا مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والحاصل على كأس العالم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة سابقة كانت قد أكدت أن كلًا من برشلونة ومانشستر سيتي مهتمان بالحصوول على خدمات اللاعب أيضًا.

الموضوع التالي:
تقرير - قبل مواجهة الاتحاد والنصر.. متى يُسجل الفريقين أهدافهما؟
الموضوع التالي:
رسميًا | مد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
ماركيزيو يتذكر نهائيا دوري الأبطال وحظوظ يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
موعد مباراة ريال مدريد ضد العين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
إغلاق