باراتيتشي: المدرب الجديد؟ لدينا أفكارًا واضحة، لكننا بحاجة للصبر

العديد من الأسماء مرشحة لخلافة أليجري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفنتوس أن الإدارة تمتلك أفكارًا واضحة حول المدرب الجديد الذي سيخلف ماسيميليانو أليجري، لكنه طالب الجميع بالصبر.

وكان يوفنتوس قد أعلن انفصاله عن أليجري يوم الجمعة الماضي رغم بقاء موسم في عقده مع الفريق، وتتحدث الصحافة عن قائمة من المرشحين لخلافته أبرزهم كونتي وبوتشيتينو وسيموني إنزاجي ومورينيو وميهايلوفيتش وساري.

المدير الرياضي تحدث قائلًا عن اختيار المدرب "نحن نأخذ وقتنا في اختيار المدرب الجديد، نحتاج للصبر، نقيم الترشيحات المناسبة ولدينا أفكارًا واضحة".

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وأدلى المسؤول البارز في يوفنتوس بتلك التصريحات خلال تواجده في ميلانو لتسلم جائزة اللعب النظيف التي فاز بها، وقد قال عنها "تلك الجائزة للنادي الخاص بي، بدءً بالفريق الأول وحتى فرق الشباب".

"بتواجدك في الأندية الكبيرة، تمتلك الكثير من الخيارات، تكون محظوظًا للعمل مع لاعبين كبار، وأنا تحديدًا عملت مع عدد من اللاعبين الأفضل في العالم. أشعر بضغط الجماهير، يريدون الفوز، لكن الصراحة أن العمل هنا ممتع. أنا مشجع أولًا، ومن ثم مديرًا رياضيًا".

أتم "أشخاص مثل بوفون وبارزالي وبيرلو هم أبطال بالنسبة لي، هم أبطال أنا مولع بهم جدًا".

يُذكر أن يوفنتوس تُوج تحت قيادة أليجري بالثنائية المحلية خلال 4 مواسم متتالية، وقد أضاف هذا الموسم لقبًا جديدًا للاسكوديتو لكنه خسر كأس إيطاليا بخروجه أمام أتالانتا.