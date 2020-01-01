يوفانوفيتش يفتح أبواب المنتخب الإماراتي لعودة إسماعيل مطر

المدرب الجديد يريد ضم كافة اللاعبين الجاهزين

أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة إيفان يوفانوفيتش فتح الباب لعودة الأسطوري إسماعيل مطر لتمثيل الأبيض.

وكان المدرب السابق بيرت فان مارفيك قد رفض استدعاء اللاعبين الكبار لصفوف الأبيض بحجة بناء منتخب جديد شاب، ولكنه لم يُحقق النتائج المرجوة ولذا تمت إقالته والتعاقد مع يوفانوفيتش الذي أكد مرارًا أن الجاهزية الفنية والبدنية ستكون المعيار الوحيد في اختياره للاعبين.

5 أسباب تجعل من 2019 أحد أسوأ أعوام الكرة الإماراتية

وختم المنتخب الإماراتي عام 2019 بمواصلة تصدير خيبات الأمل لجمهوره، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

صحيفة الاتحاد أوضحت أن الجهاز الفني للإمارات تابع من الملعب مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي يوم الجمعة، وقد أبدى إعجابه بمستوى اللاعبين الدوليين في الأندية الأربعة، كما أن أحد أفراد الجهاز متواجد في تايلاند لمتابعة مباريات المنتخب الأولمبي الإماراتي لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأبيض خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن الجهاز الفني تواصل مع إسماعيل مطر للاطمئنان على حالته الصحية ومدى جاهزيته الفنية حيث يُعد من الأسماء المرشحة للعودة لصفوف الأبيض متى ما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية الكاملة وقدم الأداء المنتظر، إذ شدد يوفانوفيتش على مساعديه متابعة جميع اللاعبين لاختيار الأفضل بغض النظر عن عامل السن.

ونقلت الصحيفة عن ياسر سالم مدير المنتخب قوله عن نجم الوحدة "إسماعيل لاعب كبير وعودته إلى مستواه مكسب لأي فريق، وبالتأكيد في حالة وصوله إلى الجاهزية الفنية الكاملة، سيكون ليوفانوفيتش كلمة بخصوصه، لكن في النهاية، فإن الأمر في يد الجهاز الفني، وأعتقد أن المدرب لن يتوانى في استدعاء اللاعب الجاهز بغض النظر عن مسألة السن".

"أنا على تواصل مع جميع اللاعبين الدوليين، وأيضًا مع إسماعيل مطر بالتأكيد، ولا ينكر أحد أنه كان أبرز عناصر فريقه هذا الموسم قبل الإصابة واستعادته لجاهزيته الفنية تنعكس بالتأكيد على فريقه وعلى المنتخب في حال تمت دعوته".

ومن المتوقع أن يتجمع لاعبو المنتخب في منتصف مارس القادم استعدادًا لمباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث سيلعب الأبيض ضد ماليزيا وأندونيسيا في 26 و31 مارس المقبل.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.