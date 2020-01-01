الاتحاد الإماراتي يؤجل حسم مستقبل يوفانوفيتش مع المنتخب

الحالة ضبابية جدًا

عقدت لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم الإماراتي اجتماعًا اليوم الثلاثاء للنقاش حول منتخب الإمارات وخاصة مستقبل مدربه إيفان يوفانوفيتش وخطط إعداده للمرحلة القادمة من تصفيات آسيا لكأس العالم وكأس آسيا.

النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم متوقف تمامًا في الإمارات ومختلف دول العالم حاليًا بسبب الإجراءات الدولية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد تأجلت ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في جميع قارات العالم.

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الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي أوضح أن اللجنة اجتمعت بنظام الاتصال المرئي وبحضور الرئيس يوسف السهلاوي ونائبه سيف المنصوري والأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، بجانب إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومحمد عبيد حماد الظاهري مستشار اللجنة وعدنان الطلياني وعبد الله سلطان وعبد الحميد المستكي وعادل عبد العزيز أعضاء اللجنة، وحسان فهد مقررًا، فيما لم يشارك محمد عبيد هلال الظاهري (حمدون) عضو اللجنة لظروف عمله.

وأضاف الموقع الرسمي أن اللجنة كلفت الأعضاء بالاجتماع مع مدرب المنتخب يوفانوفيتش لمناقشته حول برنامج عمله واقتراحاته للفترة المقبلة خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في العالم.

وقد اتخذت اللجنة قرارًا بتكليف محمد عبيد حماد بمهام الإشراف على المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة نظراً لخبرته الطويلة في المجال الإداري.

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة أن اللجنة أجلت البت في مستقبل المدرب الصربي مع الأبيض للأسبوع القادم، حيث هناك اتجاه قوي لفسخ التعاقد معه بعد تأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب أزمة فيروس كورونا وإعادة مهدي علي لقيادة المنتخب.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة.