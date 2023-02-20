يوشكو جفارديول يصدم ريال مدريد ويمنح تشيلسي الأمل: سأذهب حيث يذهب كريستوفر نكونكو!

المدافع الكرواتي لا يريد الافتراق عن زميله الفرنسي في مسيرته الكروية.

خرج الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع نادي لايبزيج الألماني، والذي يجذب أنظار نادي ريال مدريد الإسباني، بتصريح جريء بشأن مستقبله، حيث أكد أن سيحب الذهاب إلى نفس الفريق الذي سيتوجه إليه الفرنسي كريستوفر نكونكو زميله في النادي الألماني.

جفارديول، الذي تألق بشكل مذهل مع منتخب كرواتيا خلال منافسات كأس العالم 2022، وكان أحد أسباب حصول الفريق على الميدالية البرونزية، أكد في أكثر من مناسبة على أنه يحب فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال جفارديول في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية عن مستقبله: "في كل مرة أتحدث فيها إلى شخص ما عن نكونكو، أقول دائمًا أنني أريد الذهاب معه أينما يذهب".

المثير في الأمر، أن ذلك التصريح ربما يشير إلى أن جفارديول سيكون لاعبًا جديدًا في تشيلسي الإنجليزي، بعدما أكدت العديد من التقارير أن "البلوز" توصل بالفعل إلى اتفاق مع لايبزيج للتعاقد مع نكونكو.

جفارديول نفسه كان على رادار تشيلسي في الصيف الماضي، وقدم النادي اللندني عرضًا للتعاقد معه، لكن لايبزيج تمسك باستمرار الكرواتي الدولي في صفوفه خلال الصيف الماضي.