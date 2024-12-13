والده "المزيف" اعترف بالتزوير .. كارثة جديدة في حياة موكوكو تكشف أكذوبة عمره

حلقة جديدة من مسلسل نجم دورتموند المعار

يبدو أن مسيرة المهاجم الألماني صاحب الأصول الكاميروني يوسوفا موكوكو أصبحت مجرد كذبة، بعد ظهور فصل جديد يؤكد الشكوك التي تحيط بعمر اللاعب.

مهاجم بوروسيا دورتموند المعار إلى نيس الفرنسي، برز كأحد أبرز المواهب في الكرة الألمانية في الفترة الأخيرة، ولكن البعض لم يصدق أن عمره لا يزال 20 سنة فقط.

جوزيف موكوكو الذي كان يُقال إنه والده، كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وفقًا لوثيقة عثرت عليها صحيفة "بيلد" الألمانية، بعدما أكد أنه ليس الأب البيولوجي للاعب الشاب.

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وقال جوزيف:"إداركًا لعقوبة الإفادة الكاذبة، أعلن تحت القسم: يوسوفا موكوكو ليس ابني البيولوجي أو ابن زوجتي ماري موكوكو، كما أنه لم يولد في 20 نوفمبر 2004 في ياوندي، الكاميرون".

وأوضح كذلك في فيلم وثائقي بثته شبكة تلفزيون "ProSieben " أنه تلاعب بوثائق رسمية لتغيير عمر اللاعب، بعدما حصل على شهادة ميلاد مزورة في الكاميرون، وقام بترتيب جواز سفر يثبت أنه ابنه، وولد في 20 نوفمبر 2004، بدلًا من تاريخ ميلاده الحقيقي "وفقًا لروايته" وهو 19 يوليو 2000، ليجعله أصغر بأربع سنوات.

وإذا كان هذا صحيحًا، فيعني ذلك أن موكوكو تجاوز بشكل كبير الحدود العمرية للعديد من مسابقات الشباب التي شارك فيها مع دورتموند ومنتخب ألمانيا، حيث سبق أن حصل على بطل دوري الشباب في 2018، وبطل يورو الشباب في 2021 بعد الفوز على البرتغال في النهائي.

وتضاف هذه الوثائق، إلى التحقيقات التي أجرتها "بيلد" في الكاميرون، ولم يتم خلالها العثور على أي دليل لولادة يوسوفا في عام 2004، ولكنها عثرت على معلومات عن "يوسوفا محمدو" المولود في عام 2000، والمسجل على أنه ابن عثمان محمدو، سائق سيارة أجرة محلي، ويعيش في نفس الحي الذي ولد فيه لاعب دورتموند.

وفي غضون ذلك، جدد بوروسيا دورتموند ثقته في الوثائق الألمانية الرسمية التي تدعم هوية اللاعب وعمره، ولكنه شدد على ضرورة طلب توضيحات لو تبين أن هذه الأوراق مزيفة.

يذكر أن موكوكو شارك في 13 مباراة منذ انتقاله إلى نيس على سبيل الإعارة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما بالدوري الفرنسي والدوري الأوروبي.