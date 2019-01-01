يوسف عنبر: البداية غير الجيدة سبب الهزيمة أمام السد

المدير الفني للأهلي يوضح سبب هزيمة فريقه من السد في الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى يوسف عنبر المدير الفني للنادي الأهلي، أن سبب هزيمة فريقه من السد القطري، مساء أمس هو البداية الغير جيدة للمباراة.

وخسر الأهلي مساء أمس من السد، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال عنبر في تصريحات عقبت اللقاء: "بدايتنا للمباراة لم تكن جيدة على الإطلاق، كانت سبباً رئيسياً في الهزيمة التي تعرضنا لها".

وواصل: "وفي بداية اللقاء أظهر السد قوة هجومية كبيرة، وتمكن من تسجيل هدفين، في بداية الشوط الثاني حاولنا العودة وسجلنا من ركلة جزاء، إلا أن إصابة السومة وخروجه أثرت علينا".

وتابع: "النتيجة ليست مرضية بالنسبة لنا، ولكن أمامنا فرصة ذهبية للتأهل، يجب علينا التعويض في المباراة القادمة، لنحافظ على فرصنا في التأهل".

قمة سعودية تلوح في الأفق خلال دور الـ 16😉#الهلال سيواجه الفائز من #الأهلي و #باختاكور الأوزبكي في المباراة التي ستقام لحساب الجولة السادسة.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/HrkOQg9uYt — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019

ويواجه الأهلي نظيره باختاكور الأوزبكي، في الجولة القادمة من البطولة، ويحتل باختاكور المركز الثاني للمجموعة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

الجدير بالذكر ان الهلال السعودي، سيواجه الفائز من الأهلي أو باختاكور في دور الـ 16 من البطولة.