يوسف شيبو: منتخب المغرب تغلب على مشكلاته بأمم إفريقيا

شيبو يتحدث عن منتخب المغرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يوسف شيبو، نجم الكرة المغربية السابق، على أن المنتخب المغربي واجهه بعض المشكلات قبل بداية انطلاقته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ولكنه تغلب عليها.

شيبو قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس": "دخلنا الآن مرحلة حسم، وبالتالي منتخب المغرب قدم مباريات جيدة في المجموعات، وهناك مشاكل من قبل تتمثل في الإصابات، ولكن أسود الأطلس تغلب على هذه المشكلات".

نجم الكرة المغربية تابع: "خالد بوطيب مصاب ويوسف نصيري، وأجرى عملية جراحية مع ليجانس الإسباني، ومستواه ليس هو الأفضل له، وقوة المنتخب في منظومته الدفاعية واللعب الجماعي، ولم يتلقى أي أهداف".

🇪🇬 آخر مباراة انتصرت فيها مصر على جنوب إفريقيا تعود إلى 2006 وانتهت المبارة بنتيجة 1-0 بهدف لعماد متعب 😉



هل يتكرر هذا السيناريو 🤔 pic.twitter.com/Py3OO9rI0k — جول مصر (@goaleg) July 5, 2019

يوسف شيبو واصل: "شيء مهم لأي منتخب يريد الدخول في البطولة، أولًا الجانب الدفاعي يجب أن لا يستقبل أي أهداف، ومن ثم تسجيل الأهداف عن طريق لاعبيه المهاجمين".

واختتم شيبو تصريحاته قائلًا: "نخلق فرصًا ولا نسجل، ولكن الأهم هو الحفاظ على الجانب الدفاعي، ونسجل هدف أو هدفين، وتحقيق الفوز في المباريات".

المغرب يستعد لمواجهة بنين مساء اليوم الجمعة، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية، والمقامة حاليًا في مصر.