يوسف بلايلي يكشف عن سبب رفضه للأهلي المصري وطلب تشافي لضمه

بلايلي يتحدث عن كواليس رفضه لعرض الأهلي المصري

تحدث يوسف بلايلي نجم نادي قطر، عن كواليس رفضه العديد من العروض بعد الرحيل عن الأهلي السعودي، ولماذا لم يلعب في الدوري المصري؟

بلايلي تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، من أجل ضمه بعد رحيله عن أهلي جدة بفسخ عقده من طرف واحد، ولكن دبت الشكاوى الرسمية بينه وبين الراقي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بلايلي في تصريحات لقنوات "الكأس" القطرية، اليوم الأربعاء: "تلقيت الكثير من العروض خلال الفترة الأخيرة من أجل الانتقال للدوري الفرنسي والإسباني والتركي، والعرض الفرنسي كان جديًا أكثر من غيره".

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وتابع الجزائري: "لم أحبذ في الدوري المصري، حيث تلقيت عرضًا كبيرًا من الأهلي هناك، لكنني رفضت وأشكر الإدارة على رغبتهم في ضمي".

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وأردف: "رفضت عرض الأهلي المصري لأنني لن ألعب في إفريقيا سوى لنادي الترجي التونسي، وأيضًا بغداد بونجاح عرض علي الانضمام إلى نادي السد القطري بناءً على رغبة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز".

ويعد بلايلي من أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي، بعدما قدم مستويات مميزة للغاية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر وتوج بها محاربي الصحراء.