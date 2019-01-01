يوسف بلايلي يصل جدة لبدء مشواره مع الأهلي

قب نهاية المشاركة مع منتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي

ماجد جزر

وصل منذ قليل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى مدينة جدة، الجمعة من أجل الانضمام إلى نادي الأهلي السعودي.

الأهلي كان قد أعلن تعاقده مع الدولي الجزائري قادمًا من الترجي التونسي، بعد تألقه في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي انتهت بتتويج الجزائر باللقب.

ويأتي وصول بلايلي لجدة متأخرًا عقب نهاية المشاركة مع منتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي، لينضم إلى كتيبة المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

ولم يتواجد بلايلي في قائمة الأهلي الذي يستعد لمواجهة نادي الوحدة غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

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وفور وصوله مطار جدة، وجه النجم الجزائري الكبير، رسالة نارية إلى جمهور الأهلي؛ قائلًا: "أنتم تحبوني وأنا أحببتكم".