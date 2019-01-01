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الانتقالات

يوسف المساكني إلى يوبين البلجيكي على سبيل الإعارة

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يحتل فريق يوبين البلجكي الذي يدربه الفرنسي كلود ميكاليلي المرتبة العاشرة في الدوري البلجيكي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

توصل اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري إلى اتفاق رسمي مع نادي يوبين البلجيكي، الذي ينشط في الدوري البلجيكي الممتاز.

ومن المنتظر أن ينتقل المساكني إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، من أجل العودة بقوة للملاعب.

ويحتل فريق يوبين البلجكي الذي يدربه الفرنسي كلود ميكاليلي المرتبة العاشرة في الدوري البلجيكي.

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وكان المساكني قد أرتبط أسمه خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية الإنجليزية التي كانت تستهدف التعاقد مع اللاعب.

وكان المسكاني قد عاد لتدريبات نادي الدحيل القطري، في ديسمبر الماضي عقب غيابه لفترة طويلة عن الفريق بداعي الإصابة.

وتعرض المساكني للإصابة في مباراة الفريق أمام السيلية في القسم الثاني من الموسم الماضي توقف على آثرها عن المشاركة مع الفريق وطار إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أجرى العملية الجراحية.

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