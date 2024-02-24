"نريد الفوز في اليورو وليس كول أوف ديوتي" .. قرار غريب من سباليتي قبل أمم أوروبا!

مدرب الأتزوري يضع القواعد قبل البطولة الصيفية

كشف مدرب منتخب إيطاليا لوشيانو سباليتي عن مجموعة من القرارات الهامة التنظيمية فيما يخص معسكر الأتزوري في أمم أوروبا المقبلة.

سباليتي الذي تولى المهمة في منتصف التصفيات ونجح في قيادة بلاده للعبور ليورو ألمانيا القادمة تحدث مع "لاجازيتا" عن القواعد الانضباطية التي سيفرضها على لاعبيه.

وقال مدرب نابولي السابق: "بعض اللاعبين ظنوا أن سباليتي لا يملك أسناناً وينبح فقط، لا يوجد بلاي ستيشن في المعسكر، سأخترع أنا لعبة للتسلية!".

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وأكمل: "بالنسبة للهواتف يجب أن نتحملها، ولكن بقواعد، لا يمكن استخدامها أثناء تلقي العلاج الطبيعي مثلاً، أريد إعادة أجواء الماضي من تجمعات، وبوفون سيساعدني".

وواصل سباليتي: "لو أن الحداثة لعب البلاي ستيشن للرابعة صباحاً فهذا خطأ، نعيش في عصر يفضل فيه الشباب وضع صور شعورهم على إنستجرام بدلاً من العمل".

وختم مدرب إيطاليا: "يجب أن نضع المباديء التي يمثلها المنتخب ونكون على قلب رجل واحد مثل قطيع للذئاب، نحن هنا للفوز بأمم أوروبا وليس في كول أوف ديوتي!".