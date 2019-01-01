تميمة يورو 2020: ما هي، وما هي التمائم السابقة لنهائيات أمم أوروبا؟

سكيلزي صُممت بواسطة الويفا لتكون التميمة الجديدة ليورو 2020

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تميمة يورو 2020 المسماة سكيلزي في 15 مارس 2019 ضمن حملته "حركتك" "Your Move".

ويعتقد ويفا أنه فتح بسكيلزي آفاقًا جديدة فيما يخص تمائم البطولات، إذ مزج بين التميمة التقليدية ذات الحجم الطبيعي والشخصية الأكثر تفاعلية المناسبة للعالم الحديث.

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سكيلزي التي تم الكشف عنها في ملعب يوهان كرويف في أمستردام هي بالأساس إشارة مقصودة لأحد أكثر اللاعبين مهارة في تاريخ اللعبة، هو لاعب كرة قدم استعراضية قادر على فعل مجموعة رائعة من المهارات الفردية.

ويقف خلف تفكير الويفا هذا الرغبة في نقل عاطفة مشجعي كرة القدم الشباب لأشكال أخرى من كرة القدم بخلاف مباريات الـ22 لاعبًا المعتادة.

وتم الكشف عن التميمة قبل مباراة التصفيات بين هولندا وألمانيا بتواجد ليف كووك وتوبياس بيكس وهما لاعبا كرة القدم الاستعراضية الرسميين ليورو 2020.

يقول هاي لوران إبستين مدير التسويق في الويفا "أردنا الابتعاد عن التميمة التقليدية التي رأيناها في النسخ السابقة لبطولات أمم أوروبا بهدف خلق رمزًا جديدًا يكون قادرًا على التفاعل بشكل أقوى مع جماهير كرة القدم في القارة".

"كان من المهم أن يصل الويفا لمشجعي كرة القدم من جميع الأعمار، وبخلق تميمة قادرة حقًا على لعب اللعبة التي نحبها جميعًا بطريقة حقيقية، هذا سيُلهم الصغار من دبلن حتى باكو لمحاولة تقليد المهارات التي سيُظهرها سيكلزي وليف كووك وتوبياس بيكس".

ومع إقامة مباريات يورو 2020 في كافة أنحاء القارة، كان الهدف جعل البطولة شاملة قدر الإمكان، وسكيلزي معني بتطبيق هذا.

كما يُفسر كووك "لدينا فرصة خاصة بأن نكون قادرين على نقل كرة القدم الاستعراضية وكرة قدم الشوارع والبانا لجماهير كرة القدم في كامل أوروبا".

"وسواء كانت تُلعب في الحدائق أو على الملاعب العالمية، وسواء كانت كرة قدم استعراضية أو كرة قدم عادية، الأمر يتعلق بقدرتك على التعبير عن نفسك والكرة بين قدميك".

وحملة "حركتك" "Your Move" تدعو جماهير كرة القدم لفعل هذا، وبمنح براعم كرة القدم الاستعراضية فرصة تمثيل مدنهم من خلال القيام بحركات استعراضية فريدة من نوعها، فإنه من الممكن أن يقودهم هذا لمنحهم فرصة استعراض مهاراتهم في فعاليات يورو 2020.

التمائم السابقة لبطولات أمم أوروبا

منذ يورو 1980 في إيطاليا، أصبحت تميمة البطولة عنصرًا أساسيًا بها، وقد شهدت البطولات التسعة الأخيرة ظهور مثل هذا التقليد.

بينوكيو كان أول تميمة في نهائيات كأس أمم أوروبا، وكان بناءً على القصة التي كتبها كارل كولودي.

ظهر بينو في فرنسا بعد 4 سنوات. لقد كان ديكًا أبيضًا، رمز المنتخب الوطني الفرنسي، وقد تم تصميم التميمة لتناسب كرة القدم، إذ ارتدى الديك قميصًا أزرقًا وأحذية كرة قدم وقفازات.

استخدمت ألمانيا الغربية والسويد في 1988 و1992 الأرانب كتمائم، وقد سُميا بيرني ورابيت على الترتيب. كلاهما ارتديا ملابس كرة قدم.

إنجلترا أشارت لرمزها الدائم "الأسود الثلاثة" في تميمة بطولة يورو 96، وقد استوحيت أيضًا من ويلي، الأسد الذي استخدم كتميمة كأس العالم 1966، وكانت التميمة أسدًا يُدعى جولياث يرتدي قميص إنجلترا ويضع كرة تحت ذراعه.

انعكست الطبيعة المشتركة لبطولة يورو 2000 في هولندا وبلجيكا على تميمة البطولة التي دمجت بين التقاليد الكروية في الدولتين وأخذت اسمها من مجموعة دول بينيلوكس التي تضم بجانبهم كذلك لوكسمبورج. بيني لاكي كان أسدًا بذيل شيطان وأذرع بشرية، شعره كان ملونًا بألون تمثل الدولتين.

بطولة يورو 2004 في البرتغال كانت بداية التحول من الحيوانات في التمائم إلى شخصيات بشرية أكثر شهرة. كيناس الذي كان تميمة تلك البطولة هو ببساطة فتًا كرتوني.

استخدمت التوائم في تميمة البطولة مرتين متتاليتين، الأولى عام 2008 للعرض المشترك للتنظيم من النمسا وسويسرا، وكان اسمها تريكس وفليكس، والثانية في بطولة 2010 التي نظمت في بولندا وأوكرانيا وكان اسمها سلافيك وسلافكو.

اتبعت فرنسا هذا الخط في بطولة يورو 2016 بتميمة سوبر فيكتور، والذي كان طفلًا بألوان المنتخب الوطني الفرنسي يحمل كأسًا ويرتدي أحذية من المفترض أن تمنحه القوة الخارقة.