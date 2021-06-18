يورو 2020 | سوء التوظيف وغياب التفاهم.. شبح هاري كين يفتقد سون!

هاري كين في أسوأ حالاته ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فما هي الأسباب؟!

سقط المنتخب الإنجليزي اليوم في فخ التعادل أمام نظيره الاسكتلندي في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا التعادل في مشاركة باهتة أصبحت معتادة لهاري كين في تلك البطولة، بعد أن ظهر بنفس المظهر ضد كرواتيا في الجولة الإفتتاحية.

لا يتخيل أحدهم أن هاري كين الذي شاهدناه يوم الأحد الماضي واليوم هو نفس اللاعب الحاصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

أرقام محبطة!

كان هاري كين ضمن أسوأ اللاعبين في أرض الملعب، ومن سوء الأداء الذي قدمه دفع المدير الفني جاريث ساوثجيت لتغييره.

كين لعب لمدة 74 دقيقة، ولمس الكرة 19 مرة فقط، ومرر سبع تمريرات صحيحة من أصل 11 ولم يسدد ولا كرة على المرمى.

هذه هي أرقام مهاجم إنجلترا الأول، وهداف الدوري الإنجليزي في مواجهة اسكتلندا المتواضعة التي تشارك في كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1996 وللمرة الثالثة في المطلق.

هاري كين يظهر بشكل سيئ وفي حالة لا نراه فيها كثيرًا، وينال الكثير من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي الأسباب؟!

سوء تمركز

أغلب أوقات المباراة التي انتهت بالتعادل وتلك الأولى أمام كرواتيا لم نر هاري كين في مناطق الخطورة أبدًا، فكان دائم التحرك خارج منطقة الجزاء.

لاعب مثل هاري كين تعد منطقة الجزاء هي النطاق الأول لنفوذه، والمكان الذي يستطيع من خلاله التعبير عن نفسه بتسجيل الأهداف.

وكلما أبعدته عن تلك المنطقة أصبحت خطورته أقل بشكل واضح، وأمست مراقبته أسهل بالنسبة للمدافعين ولاعبي الوسط المدافعين.

توظيف جاريث ساوثجيت

يبدو أن يصر على اللعب بثلاثي في الخط الأمامي بوجود جناحين، وهاري كين لا يحب أن يلعب دور رأس الحربة منفردًا.

هناك في توتنهام يخرج هاري كين من منطقة الجزاء فيدخل مكانه سون، ويحدث العكس كثيرًا ومن هنا نرى خطورة الثنائي في خط الهجوم.

أما في إنجلترا وبالرغم من المستويات الفنية الكبيرة للثنائي رحيم ستيرلينج وفيل فودين لا يمكن لهما القيام بنفس دور سون في توتنهام.

بعض الأوراق الهجومية على مقاعد البدلاء قد تستطيع القيام بذلك الدور، لو قام ساوثجيت بمنحهم الفرصة مثل ماركوس راشفورد أو بوكايو ساكا.

هاري كين في اليورو حتى الآن 👇



لعب مبارتين ✅

لم يسجل ❌

لم يصنع ❌

لم يسدد أي كرة على المرمى ❌



القائد سينتظر الجولة المقبلة لمحاولة التسجيل 👀#EURO2020 #ENG #SCO pic.twitter.com/qcaz3EIVaj — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2021

أفضلية المنافسين!

لا يوجد شخص في العالم لا يعرف ما هي مزايا هاري كين الهجومية، وقدراته الفنية أصبحت كتاب مفتوح للجميع بعد كل ما قدمه خلال السنوات الماضية.

ربما يكون ذلك السبب في تراجع مستوى كين، ربما لا يكون تراجعًا في مستوى هداف الأسود الثلاثة على قدر كونه ارتفعًا في مستوى دفاعات المنافسين وقدرتهم على التصدي لخطورته.

بيت القصيد!

بالرغم من وصول إنجلترا لأربع نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة بجوار التشيك وضمان الصعود للدور الثاني بشكل كبير إلا أن طعم المرارة سيلازم حلوق الإنجليز في الأيام المقبلة حتى يطمئنوا على هدافهم الأول.

سيكون على كين إيجاد طريقة يتخلص فيها من كل المشاكل التي واجهته في أول مواجهتين خلال مباراة التشيك المقبلة والتي ستكون حاسمة في تصدر المجموعة.

وسيكون عليه الوصول لدور الـ 16 من البطولة في حالة أفضل من ذلك، فباتريك شيك خصمه في المجموعة يتصدر جدول هدافي المنافسة بثلاثة أهداف ولم يكن أحد يتوقع أن يكون رصيد كين منها صفر بعد مرور جولتين أمام كرواتيا واسكتلندا.