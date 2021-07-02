يورو 2020 | دروس ثمن النهائي وتوقعات الأدوار الموالية من Dream Island

تحليل لما حصل في ثمن النهائي وعين على ما سيحصل في المستقبل مع Dream Island

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دور الـ16 من بطولة يورو 2020 قدّمت لنا مستوى حماسي لم نعد مثله في البطولات الدولية، ليس فقط بسبب عدد الهداف الكبير الذي سُجّل في هذا الدوري، بل بسبب الجودة الفنية التي تم تقديمها من قبل المنتخبات المشاركة.

منذ إنطلاق البطولة ونحن نشهد على حماسة منقطعة النظير بسبب مباريات كبيرة جداً بين أعتى المنتخبات أدت للإطاحة بحاملة اللقب البرتغال وبوصيفة أوروبا وبطلة العالم فرنسا من البطولة، لكن المعارك الحقيقية تنطلق من الدور القادم وما بعده.

الجودة الإيطالية وعمق التشكيل

من بين جميع المنتخبات المتنافسة تُعتبر إيطاليا أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب بعد فوزها بمبارياتها الـ3 في دور المجموعات، لكن في دور ربع نهائي على اللاعبين أن يبذلوا مجهداً كبيراً للتأهل إلى نصف النهائي بالأخص بعد المبارات المعقدة التي خاضوها في دور الـ16 امام النمسا، والتي شهدت تأهلهم بعد هدفين في الأوقات الإضافية بأقدام فيديريكو كييزا في الدقيقة 95 وماتيو باسينا مع الدقيقة 104.

إسبانيا الملكية

هيمنت إسبانيا لقربة عقد من الزمة على الكرة الأوروبية وذلك بعد التأثر الكبير بالحقبة الذهبية لنادي برشلونة.

إعتُبرت إسبانيا كابوساً في البطولات الدولية محققة 3 بطولات على التوالي.

لكن مع 2014 تخلّى "لا روخا" إنطابعه المرعب ولم يعد المنتخب المفضل للتتويج بالألقاب.

وبالرغم من دخول رجال لويس إنريكي البطولة بدون عبء كونه المفضلين لنيل اللقب، إلا ان مستواهم تحسّن شيئاً فشيئاً وتمكنوا للمباراة الثانية على التوالي من تسجيل 5 أهداف.

لكن على إسبانيا الحذر في الدور القادم لكنها اهدت تقدماً بثلاثة أهداف لهدف امام كرواتيا بسبب ثغرات دفاعية كبيرة وعقدت مهمة التأهل لتفوز لاحقاً بنتيجة 5-3

أبطال العالم عاشوا كابوساً مرعباً

نظراً لجودة لاعبي المنتخب إضافة إلى تدعيمه بالمهاجم كريم بنزيما إتُبر المنتخب الفرنسي الفريق الأوفر حظاً لنيل اللقب وكانت الآمال كبيرة جداً، لكن الأداء الفرنسي كان أقل من المتوقع، مع 3 تعادلات من 4 مباريات.

إلى ذلك فشل المرشّح الأبرز نيل الكرة الذهبية الموسم الفائت كيليان مبابي من ترك أي إنطباع إيجابي في البطولة ليغيب بشكل مفاجئ عن التهديف ويؤثر سلباً على منتخب الديوك الذي قدّم بطولة مخيبة جداً للآمال

أفضل ليلة كروية

من العدل القول أن دور الـ16 من يورو 2020 قدم لما أحد أفضل الليالي الكروية مؤخراً، مباراتي كرواتيا وإسبانيا وفرنسا – سويسرا حملتا وجبة كروية دسمة قدّمة كال المتعة الممكنة: أهداف، أخطاء فردية، ركلات ترجيح، ومنتخبات صغيرة تُقصي بطلة العالم، لكن الأجمل ان كل هذه الأحداث أتت ضمن قالب فني ممتع.

هاتين المباراتين أعاد البريق للبطولات العالمية بعد أكثر من عام على الشح في كرة القدم بسبب جائحة كورونا

خروج البطل

إخفاق آخر شهده حالم اللقب البرتغال الذي ظهر فريقاً معتمداً على كريستيانو رونالدو في التهديف، كما أن الأداء الكبير الذي قدّمه ريناتو سانشيز لم يتماهَ مع الأداء الضعيف جداً من ديوغو جوتا، برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا الذين كانوا في صلب خيبة البرتغال في هذه البطولة.

فشل هولندا في إختبارها الحقيقي الأول

المنتخب الهولندي لم يُظهر الشجاعة والشغف الكافيان للتأهل، عانوا من التنظيم في منتصف الملعب ومن النجاعة الهجومي.

دور المجموعات لم يُشكل تحدياً كبيراً لهم، إذ واجهوا 3 مباريات سهلة، في حين وجدوا أنفسهم يلعبون بـ10 لاعبين امام تشيكيا إثر طرد ماتياس دي ليخت مع الدقيقة 50.

هولندا لم تستطع مواكبة مستوى باتريك تشيك وتوماس هوليس الرائع في هذه البطولة وخرجت بعد الخسارة بهدفين للاشيء.

"حصانان أسودان"

سويسرا وتشيكيا هما الحصانين الأسودين في يورو 2020، يتمتعان بالتنظيم واللعب كمجموعة واحدة، وفي بطولة كأمم أوروبا هذا هو جل ما يلزم المنتخبات للتألق والنجاح، من هذا المنطلق لا عجب اننا رأينا إقصاء فرنسا من دور الـ16.

مباريات ربع نهائي يورو 2020

بلجيكا – إيطاليا

بعد إقصائها حامل اللقب البرتغال، تضع بلجيكا اللقب نصب أعينها، لكن لسوء الحظ التأهل الى ربع النهائي كلّفهم إصابة كل من كيفين دي بروين وايدين هازارد.

بلجيكا ستواجه إيطاليا التي هيمنت على خصومها في دور المجموعات واحتاجت للوقت الإضافي للتغلّب على النمسا.

سويسرا ضد إسبانيا

بعد إقصاء فرنسا وتفجير مفاجأة الموسم ستواجه سويسرا خصماً صعباً آخر هو إسبانيا التي وجدت التوليفة المناسبة والتوازن الذي مكنا من ان تُصبح إحدى أقوى المرشحين للقب.

الدنمارك – تشيكيا

تأهلت الدنمارك إلى دور الـ16 بصعوبة كبيرة بعد حملها عبء الإصابة الكبيرة التي تعرّض لها اهم لاعب في الفريق كريستيان إيريكسين التي جعلتهم المنتحب المفضل لدى المشجعين، لكن يجب ألا نغفل أن الدنمارك تُقدّم مستوى كبير جداً خلال البطولة بدون أفضل لاعبيها.

الدنمارك منتخب متوازن، قوي وهو بالفعل الحصان الأسود في هذه البطولة.

أما تشيكيا فقد حققت مفاجأة كبيرة أخرى بدورها بإقصاء هولندا.

الدنمارك يبدو أنها تملك تفوقاً بسيطاً لكن المنتخب التشيكي لن يُشكل رحلة سهلة.

إنكلترا – أوكرانيا

وصول إنكلترا الى دور ربع النهائي كان سلس جداً مع فوزين وتعادل، لكن الفوز الكبير الذي حققه المنتخب على ألمانيا أثبت بوضوح ان الإنكليز يسعون بكل ما لديهم للتتويج باللقب، بالأخص أن هذا الفوز هو الأول على ألمانيا في ويمبلي من قرابة 55 عاماً.

وبالنظر إلى مباراة أوكرانيا الأخيرة والارهاق البدني الكبير التي تعرضت له جراء ذهاب مباراتها أمام السويد إلى الأوقات الإضافية، فمن المتوقع ان بكون عبور إنكلترا سها نسبياً.

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