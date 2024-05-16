كواليس استعدادات النصر للموسم الجديد..

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يستعد فريق الكرة بنادي النصر، للدخول في معسكر إعدادي خارجي بمدينة فارو البرتغالية، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مسؤولي شركة نادي النصر، بالتنسيق مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، قد حددوا يوم الخميس الموافق (4 يوليو)، موعدًا لسفر بعثة الأصفر إلى البرتغال، من أجل إقامة المعسكر الخارجي، وهو المعسكر الذي قد يشهد غياب القائد كريستيانو رونالدو عن تدريبات الفريق، برفقة ثلاثة لاعبين آخرين.

وفي حال تأهل منتخبات البرتغال وكرواتيا وإسبانيا، للأدوار المتقدمة من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو، حتى 14 يوليو المقبلين، فإن ذلك يعني غياب الرباعي (الإسباني إيمريك لابورت، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرتغاليين كريستيانو رونالدو وأوتافيو)، عن المعسكر التحضيري.

ومن المقرر أن يخوض النصر ثلاث مباريات تجريبية في معسكره الإعدادي؛ حيث يتم التحدث مع بعض الأندية البرتغالية والإسبانية، التي ستنظم معسكراتها، بالتزامن مع معسكر النصر، فيما ينتظر أن يخير الجهاز الفني اللاعبين المنضمين إلى صفوف منتخب السعودية الأول، حرية الالتحاق بالمعسكر بعد أسبوع من انطلاقته، أو المغادرة مع بقية البعثة، علمًا بأن المنتخب السعودي سيواجه الأردن، في 11 يونيو، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، في التصفيات الآسيوية المشتركة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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ويحتل النصر وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 77 نقطة بعد مرور 31 جولة، ليبتعد عن الهلال المُتصدر بفارق 12 نقطة، مع تبقي 3 جولات، فيما قاد كاسترو الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليطمح رونالدو ورفاقه في إنهاء الموسم ببطولة مثل بدايته، حينما يلاقي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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