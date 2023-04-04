يورجن كلوب يكشف سبب جلوس محمد صلاح ونجوم ليفربول على الدكة أمام تشيلسي

تهاني سليم
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Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty
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كلوب يُجلس نجومه على دكة البدلاء ويبدأ بدماء جديدة أمام تشيلسي

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب عدم دفعه بمحمد صلاح وترنت ألكساندر آرنولد وأندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك أمام تشيلسي.

وبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيل يخلو من نجومه أمام تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج".

وتحدث كلوب لقناة سكاي سبورتس عن تغييراته الستة في التشكيل بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بداية الأسبوع 1-4 وقال: "فيرجيل لم يكن متاحًا بسبب الإصابة، كالبقية، وآخرون يحتاجون للراحة، كثير من اللاعبين بحاجة لفرصة لإظهار قدراتهم الليلة".

وواصل المدرب الألماني "نحن بحاجة لوجوه جديدة، هذا واضح، عقول جديدة. وكما قولت سابقًا الأسابيع الماضية لم تسر على ما يرام".

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 42 نقطة، قبل مباراة اليوم، بفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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