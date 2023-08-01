يورجن كلوب يستغيث بـ"فيفا": أوقفوا خطر السعودية على أوروبا!

دوري روشن خطف فابينيو، هندرسون وفيرمينو من ليفربول، فما كان من كلوب إلا الاستغاثة..

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لم يكن من السهل خسارة الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لثلاثة لاعبين دفعة واحدة، توجهوا لدوري روشن السعودي، لذلك خرج مستنجدًا بالجهات الدولية الرسمية كالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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الريدز ودعوا خلال الصيف الجاري روبرتو فيرمينو متوجهًا للأهلي السعودي، فابينيو منضمًا لاتحاد جدة، وجوردان هندرسون موقعًا للاتفاق السعودي، مما مثل صدمة لمدربهم.

كلوب استغاث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، غدًا الأربعاء، في إطار الإعداد للموسم الجديد، إذ قال: "تأثير السعودية على الميركاتو ضخم، والأسوأ أن سوق الانتقالات لن يغلق أبوابه هناك إلا بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الميركاتو في أوروبا، سمعت هذه المعلومة، وإذا كانت صحيحة، فهذا خطر على أوروبا".

وأضاف: "يجب على فيفا ويويفا إيجاد الحلول لهذا الخطر، لكن في النهاية وحتى هذه اللحظة، لا أعلم ما سيحدث في المستقبل".

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وانتقل المدرب الألماني للحديث عن آخر الراحلين عن فريقه فابينيو، إذ علق: "سنفتقد فاب كثيرًا، لكنه سيكون على ما يرام، ونحن كذلك، وسنكون دائمًا شاكرين لبعضنا البعض، هذا الأمر مهم جدًا بالنسبة لي، لذلك أتمنى له التوفيق، وأتمنى رؤيته قريبًا".

يذكر أن فابينيو وقع بالأمس عقود انضمامه للعميد، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2025-2026م، بعدما كان من المفترض أن ينتهي عقده مع الريدز في الموسم ذاته.

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