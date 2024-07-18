يورجن كلوب يرفض تدريب إنجلترا .. والبديل مدرب عملاق لندن

البحث مازال مستمرًا عن خليفة جاريث ساوثجيت

مازال البحث مستمرًا في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن خليفة جاريث ساوثجيت في تدريب المنتخب الأول، ومازالت الأسماء الجديدة تظهر تباعًا في قائمة المرشحين وآخرهم مدرب عملاق لندن.

ساوثجيت رحل عن منصبه عقب خسارة نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا 2-1، وهي المرة الثانية على التوالي التي يُحقق بها وصافة البطولة القارية، إذ كان قد خسر أمام إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية نسخة 2020.

يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، والذي رحل عنه هذا الصيف، كان أحد أبرز المرشحين للمنصب، لكنه، وبحسب الصحفي فلوريان بليتينبيرج، رفض العرض لتمسكه بقراره الاستمتاع بالراحة والإجازة خلال الموسم القادم.

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صحيفة تيليجراف الإنجليزية أوضحت أن الاسم الجديد الذي دخل قائمة المرشحين هو آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام، مشيرة إلى أنه يحظى بإعجاب كبير من جون ماكديرموت، المدير الفني للاتحاد الإنجليزي والمسؤول عن اختيار خليفة ساوثجيت، حيث تابعه خلال سنوات عمله الطويلة.

يُشار إلى أن قائمة المرشحين تضم عددًا من الأسماء البارزة أهمهم إيدي هاو وجراهام بوتر وماوريتسيو بوتشيتينو، بجانب لي كارسلي مدرب منتخب تحت 21 عامًا.