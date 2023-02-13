يورجن كلوب يرد على لعنة السنة السابعة ويؤكد: الأمر ليس مشابهًا في ليفربول

يورجن كلوب يكشف حقيقة التقارير التي ربطته بالرحيل عن ليفربول..

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على أنه لن يرحل عن "الريدز" لمجرد أن الفريق يمر بمرحلة انعدام وزن على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي.

كلوب علق على لعنة "السنة السابعة" في مسيرته، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا قدرته على حل أزمة الثقة التي يمر بها ليفربول.

ليفربول يواجه إيفرتون وسط تشكيك واضح من جماهير "الريدز" في أداء الفريق، وإزاء حالة من القلق بشأن احتمالية رحيل كلوب، خاصة أنه رحل عن بوروسيا دورتموند وماينتس في ألمانيا أيضًا بعد سبع سنوات، وهو نفس الوقت الذي قضاه مع ليفربول حتى الآن.

وقال كلوب في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن لعنة السنة السابعة: "أفهم عندما يقول الناس ذلك، لقد قضيت سبع سنوات مع ماينتس وسبع سنوات مع دورتموند، لكن هذا لا علاقة له بالأمر".

وأضاف: "هذا الوضع مختلف تمامًا لعدة أسباب، في ماينتس قررت اتخاذ خطوة مهنية، وفي دورتموند كنت مرهقًا حقًأ في تلك اللحظة، لكن في الوقت الحالي فإنني لا أفكر في خطوة مهنية ولا أشعر بالإرهاق، ولدي الكثير من المسؤولية، وأريد حق ترتيب الأمور مرة أخرى".

وتابع: "نعم إنه وقت صعب ولا أستمتع به، ولكن إذا آمن الناس بي، فعلينا أن نمر بهذا معًا، لأننا عندما نعود سنقضي أوقاتًا رائعة مرة أخرى".

وأردف: "إذا نجحنا في الخروج من هذا الوقت الصعب في النادي، فسننتهي من هذا، لأنني أؤمن بذلك حقًا".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "أنا هنا بشكل كامل وأنا ملتزم تمامًا بهذا بنسبة 100%، ربما تكون الأوقات الصعبة طويلة جدًا بالفعل، ربما بالنسبة لي أيضًا، لكنني كنت أعرف أن الموسم الحالي سيكون صعبًا".