بعيدًا عن الضجيج .. صديق قديم يجذب كلوب لحضور منافسات البارالمبياد في باريس!

يورجن يدعم صديقه "غير الألماني" في البارالمبياد

في الوقت الذي تنشغل فيه عقول عشاق كرة القدم حول العالم بقرعة دوري الأبطال ومباريات الدوريات الكبرى، يتمسك الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، بحالة الصفاء الذهني ويستمتع بحياته بعيدًا عن ضجيج الكرة.

وظهر يورجن كلوب أمس الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تابع إحدى منافسات دورة الألعاب البارالمبية من أجل دعم صديقه المقرب النيوزيلندي فويتك تشيز، لاعب كرة الريشة.

ويمثل فويتك نيوزيلندا، بعد أن كان مواطنًا ألمانيًا في السابق، حيث التقى بكلوب عندما كان يورجن لاعب كرة قدم، ونمت بينهما صداقة قوية منذ أكثر من 20 عامًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وكان فويتك تشيز، قد مارس كرة القدم في فريق فورتونا كولن، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة عام 2001، الأمر الذي أجبره على عملية "بتر قدم"، وعندما بدأ إعادة تأهيله، التقى بكلوب وظل الثنائي على اتصال منذ ذلك الحين.

وقال تشيز لصحيفة "ذا صن": "أنا سعيد حقًا برؤيته. نتحدث كثيرًا عن الألعاب البارالمبية. إنه معجب كبير بها - لمعرفة ما يمكن أن يحققه الناس ومدى صعوبة المنافسة. سوف يستمتع بوجوده في باريس وأنا أتطلع إلى تقديم عرض جيد له".

ويأمل أن يعود تشيز، الذي حصل على الجنسية النيوزيلندية بعد أن كان عالقًا في البلاد خلال فيروس كورونا، بميدالية أولى خلال مشاركته في الدورة البارالمبية.