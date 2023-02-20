يورجن كلوب: لم أشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى .. وهكذا سأوقف فينيسيوس جونيور

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لم يقم بإعادة مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 الذي خسره من ريال مدريد الإسباني.

ليفربول يستضيف ريال مدريد مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23، في تكرار لنهائي البطولة في نسختي 2018 و2022.

كلوب، وخلال المؤتمر الصحفي تحدث في البداية عن نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وقال: "لا أعتقد أننا كنا بحاجة إلى مباراة باريس لنجعل مباراة الغد خاصة، لقد خسرنا المباراة، والشيء الجيد في هذه الرياضة هو أننا نريد الآن تعويض ذلك".

وأضاف: "لم أشاهد نهائي باريس أبدًا سوى مرة واحدة فقط الأسبوع الماضي لتحليل ما حدث، ما حصل كان تعذيبًا، وعرفت الآن سبب عدم مشاهدتي له مرة أخرى".

وتطرق كلوب خلال حديثه إلى خطته لإيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، مؤكدًا أنه سيستخدم نهجًا جماعيًا في محاولة تعطيل البرازيلي.

وقال كلوب: "فينيسيوس سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات ضد ليفربول، وأحرز هدف الفوز في نهائي باريس الماضي".

وأكمل: "علينا محاولة منع وصول التمريرات له ولكن المشكلة التي نواجهها هي أنه إذا نجحنا في الدفاع أمام فينيسيوس، فهناك بنزيما أو رودريجو أو أي شخص آخر، ريال مدريد لديه نجوم من الطراز العالمي، وعلينا الدفاع أمامهم بشكل جماعي".

كما تطرق كلوب للحديث عن الإساءات العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني، وقال: "لا شيء في العالم يمكن أن يبرر ذلك، على حد علمي فإنه لاعب عالمي المستوى، ولا يجب أن تتركه في موقف واحد مقابل واحد".

واختتم كلوب: "نحترم ريال مدريد، لا يمكننا لعب هذه المباراة دون احترام، هم الأقوى على الإطلاق، وهم فريق جيد ولهذا السبب من الصعب اللعب أمامه، لكن ذلك لا يعني أن الأمر مستحيل".