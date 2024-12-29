سيتحول للعمل في سباقات السيارات .. يورجن كلوب يقترب من عالم فورمولا 1!

تجربة جديدة للمدرب الألماني

بعد أن أنهى المدرب الألماني يورجن كلوب مسيرته المميزة مع نادي ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، يبدو أن رحلته الجديدة مع شركة ريد بُل قد تأخذ منحنى مختلفًا وغير متوقع.

كلوب، الذي قاد ليفربول لتحقيق جميع الألقاب الممكنة خلال تسع سنوات قضاها في أنفيلد، أعلن في أكتوبر الماضي توليه منصب رئيس كرة القدم العالمي في ريد بُل، ليبدأ أول وظيفة له خارج مجال التدريب منذ عام 2000.

وسيتولى كلوب الإشراف على شبكة أندية كرة القدم التابعة لريد بُل حول العالم، بما في ذلك لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بُلز، بالإضافة إلى المساهمة في عمليات انتقال اللاعبين والمدربين، ودعم الأندية في قضايا التدريب، وتطوير الفلسفة الكروية، والمساعدة في صياغة استراتيجيات النمو والتطوير.

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المفاجأة هنا هي احتمالية أن يلعب كلوب دورًا في فريق فورمولا 1 التابع لريد بُل، في خطوة تُظهر توجه الشركة نحو تعزيز التكامل بين رياضاتها المختلفة.

وقال هيلموت ماركو المستشار في فريق ريد بُل ريسينج خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "أحب فكرة تقديم يورجن كلوب لفريق الفورمولا 1، وتعيينه كان قرارًا رائعًا، لكنني لا أعلم كيف سيجمع بين مهامه المتعددة عبر القارات المختلفة، كرة القدم مهمة جدًا بالنسبة لنا، وهذه كانت أفضل خطوة يمكن أن نقوم بها".

ومن المقرر أن يبدأ كلوب عمله الجديد رسميًا في ريد بُل بداية من 1 يناير القادم، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية.