يورجن كلوب: أتفق مع محمد صلاح.. لكن الغياب عن دوري الأبطال "ليس كارثة"

أحمد مجدي
Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty
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تصريحات مستفزة لجمهور ليفربول؟

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تصريحات نجم الفريق محمد صلاح المحبَطة في أعقاب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

وكان صلاح قد قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه "محبط للغاية لأن الفريق لم ينجح في الوصول لدوري أبطال أوروبا رغم توفر كل شيء من أجل ذلك" كما اعتذر لمشجعي الريدز مشيرًا إلى اعترافه بأن اللاعبين "خذلوا أنفسهم وخذلوهم".

وقال كلوب عن ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ساوثهامتون وليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي: "أتفهم جيدًا ما قاله صلاح وفي النهاية تعليقه صائب، لقد مر باستجابة منطقية وهو على حق في ذلك".

وأردف: "كنا نعلم أن هذا الموسم لن يكون تاريخيًا، ولكننا بعد كأس العالم حققنا عددًا جيدًا من النقاط، لو تمكنا من فعل الأمر ذاته الموسم المقبل فلن يصبح الأمر بذات السوء".

وأضاف: "من الناحية المالية الغياب عن دوري الأبطال أمر ضار، ولكن من الناحية الرياضية لدينا مباريات أيضًا في أوروبا، بدلًا من أن نلعب الأربعاء سنلعب الخميس، من يهتم؟".

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