يود أنشيلوتي أن يعتمد عليه ولكن .. الكشف عن ضحية قدوم مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن كارلو أنشيلوتي يسعى لإدراج إيسكو ضمن مخططاته في الفترة القادمة.

وقد شارك إيسكو في مباراة ريال مدريد وغرناطة الأخيرة لمدة 65 دقيقة أظهر فيهم اللاعب مدى الجودة التي يمتلكها.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن المدرب الإيطالي يسعى لتجربة إيسكو في مركز المهاجم الوهمي في المباريات القادمة.

ما هو رأي أنشيلوتي في إيسكو؟

غاب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الأول عن مواجهة غرناطة في الدوري بداعي الإصابة، ولعل الخيار الأول الذي يقع أمام أنشيلوتي هو إشراك لوكا يوفيتش بدلًا منه.

لكن المهاجم الصربي جلس على مقاعد البدلاء كما هو الحال في مباراة السان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، وشارك إيسكو في مركز المهاجم الوهمي عوضًا عنه.

وفي 65 دقيقة قضاها إيسكو في الملعب، سدد تسديدة على المرمى، وكان لامعًا في عملية الربط حيث مرر 30 تمريرة صحيحة من أصل 33، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

فترك صانع الألعاب الإسباني الشعور بأنه قادر على العمل في هذا المركز، حيث يفتقر إلى الحضور الجسدي، لكن لديه الكثير من التقنية التي يجب ملاحظتها بين السطور.

لماذا يضطر أنشيلوتي لإبعاد إيسكو؟

لعل النتائج التي نقفز إليها من تلك المشاركة أن أنشيلوتي سيقوم بالاعتماد على إيسكو في الفترة القادمة بشكل أساسي.

لكن المقارنة بين وضعية إيسكو ولوكا يوفيتش تصب في مصلحة المهاجم الصربي.

حيث تعاقد الفريق الملكي مع مهاجم فرانكفورت السابق بصفقة بلغ قيمتها 60 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى عام 2025.

ولذلك فالخيار الأفضل على مستوى النادي سيكون للعب يوفيتش وإثبات جودته.

أما إيسكو فيبلغ راتبه الإجمالي 14 مليونًا في الموسم، وسجل اللاعب هدفين في 342 دقيقة لعبها قد شارك فيها على فترات، ويعرف بالفعل أن وقته في مدريد ينتهي في 30 يونيو.

فلقد تراجع أداؤه في المواسم الأخيرة ويحتاج النادي إلى تلك الفجوة في الرواتب للعمليات التي يستعد لها في الصيف، فارتباط النادي بلاعب مثل كيليان مبابي يحتم عليه توفير الراتب اللازم لإقناع اللاعب بالانضمام.

وكعادته لن يتدخل أنشيلوتي في سياسات النادي، إلا إذا كان الأمر متروكًا له، فإنه سيقبل استمرار إيسكو في فريقه، لأن تقاربه مع الأندلسي جيد ويقدر صفاته، لكن كلاهما يعتاد على الأمر، أن هذه هي الأشهر الأخيرة التي سيشاركونها معًا في مدريد.

اقرأ أيضًا ..

جواهر مصرية وأبوبكر وسنجاري .. نجوم يستحقون أندية أكبر بعد أمم إفريقيا

تشيلسي يعرف نجوم الهلال؟ .. نعم! مرماه شاهدة والبصمة حاضرة

خطة مبتكرة؟ باريس يستبدل مبابي بهالاند