يودع دوري أبطال أوروبا وصدمة في الليجا .. مركز صادم لريال مدريد دون أهداف جود بيلينجهام

ريال مدريد سيكون في وضع حرج للغاية إذا لم يسجل بيلينجهام أهدافه في الموسم الحالي..

يعتمد نادي ريال مدريد الإسباني بشكل كامل في جهده التهديفي خلال منافسات موسم 2023-2024 على قدرات الإنجليزي جود بيلينجهام، القادم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

ريال مدريد يعتمد على بيلينجهام بشكل شبه كامل، ومن أجل فهم تأثير النجم الإنجليزي بشكل أكبر على مسيرة النادي الملكي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يجب إلقاء نظرة على موقف "الميرينجي" إذا لم يسجل جود أهدافه.

بيلينجهام تمكن من تسجيل 9 أهداف في 10 مباريات لعبها بقميص ريال مدريد هذا الموسم، حيث فاز الفريق في 9 مباريات ولم يخسر النادي الملكي سوى مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم كانت أمام أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة".

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حساب "misterchip" المتخصص في إحصائيات الكرة الإسبانية عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، قام بتفصيل قيمة أهداف بيلينجهام مع ريال مدريد.

وسجل بيلينجهام هدفًا أعاد نتيجة واحدة من مباريات ريال مدريد إلى التعادل، فيما سجل ستة أهداف ساهمت في كسر التعادل وبالتالي منح فريقه التقدم، بالإضافة إلى هدفين لتوسيع الفارق في النتيجة.

وإذا تم إقصاء أهداف بيلينجهام من سجل ريال مدريد، فإن النادي الملكي سيملك 4 نقاط أقل في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيجعل النادي الملكي بنقطتين فقط في مجموعته وينتقل من الصدارة إلى المركز الثالث.

أما في الدوري الإسباني، فإن ريال مدريد سيفقد 8 نقاط في غياب أهداف بيلينجهام، وهو ما يعني تراجع رصيد الفريق من 24 إلى 16 نقطة، وبالتالي التراجع من الصدارة إلى المركز الخامس في الترتيب.

الأرقام تؤكد أنه لو لم تكن بداية بيلينجهام مذهلة في انطلاق مسيرته في "سانتياجو برنابيو" مذهلة، لكان وضع ريال مدريد مختلفًا، وبعيدًا جدًا عن الوضع الحالي.