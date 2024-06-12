قد يودع الهلال قريبًا .. محمد كنو على رادار هذا الفريق السعودي!

في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة..

قبل عامين تقريبًا.. شغل النجم الدولي محمد كنو، الأوساط الرياضية السعودية بالكامل؛ بعد أن تسبب في حرمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من التعاقدات.

كنو وقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع الهلال، ليتم حرمان الأخير من التعاقدات؛ الأمر الذي أدى إلى تحوّل صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من الزعيم إلى قلعة العالمي.

والآن.. بات مستقبل اللاعب مع الزعيم الهلالي "غامضًا"، في ظل تقليل قائمة الفرق السعودية، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، إلى 25 اسمًا فقط، من بينهم 10 أجانب و3 حراس مرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة أحد الفرق السعودية؛ في التعاقد مع محمد كنو، خلال صيف العام الحالي.

العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الفريق الراغب في التعاقد مع كنو، هو القادسية؛ خاصة مع تبقي عام واحد فقط في عقد اللاعب، مع الزعيم الهلالي.

جدير بالذكر أن محمد كنو البالغ من العمر 29 سنة، سجل 19 هدفًا وصنع 16 آخرين، خلال 241 مباراة رسمية مع الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إليه في صيف 2017، قادمًا من نادي الاتفاق السعودي.