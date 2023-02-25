يودع الجماهير استعدادًا للصفقة القطرية؟ .. مالك مانشستر يونايتد في مباراة نيوكاسل!

ساعات قد تفصل مانشستر يونايتد عن صفقة تاريخية.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية ظهور أفرام جليزر أحد ملاك مانشستر يونايتد في مواجهة الفريق المقبلة في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن جرانت يريد أن يشاهد أول بطولة يتوج بها مانشستر يونايتد في ست سنوات من الملعب.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتبط فيه النادي الإنجليزي بعملية بيع كاملة، تتخلى فيها عائلة جليزر عن ملكيتها للفريق العريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن عائلة جليزر قد وصل لها عرضان بالفعل من أجل بيع النادي، أحدهما من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من خلال مؤسسة جاسم القطرية.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي يقام مساء الأحد على ملعب ويمبيلي يلعب بعد تفوق نيوكاسل على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد على نوتنجهام.