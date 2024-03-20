لماذا تم استبعاده مع رونالدو من مباراة السويد؟

حسم نادي برشلونة موقف لاعبه جواو كانسيلو، وأنهى حالة القلق التي صاحبت غيابه مؤخرًا عن مباراة البارسا أمام أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي في الدوري الإسباني، بداعي إصابته في القلب بمرض وراثي.

ونشر نادي برشلونة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا، قال فيه : "لم يسافر جواو كانسيلو إلى مدريد نهاية الأسبوع الماضي بناء على نصيحة طبية، لكنه اجتاز الاختبارات بشكل مرضٍ تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي وسينضم إلى المنتخب البرتغالي".

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و تم استبعاد كانسيلو بالفعل من قائمة البرتغال للمباراة الودية الأولى ضد السويد، المقررة غدًا الخميس إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين، بما في ذلك كريستيانو رونالدو، لكن روبيرتو مارتينيز، مدرب البرتغال أكد أن جواو سيكون جاهزًا لمباراة سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى أن نبدو طبيعيين، الضجيج الحالي ليس صحيحًا، كانسيلو في قائمة البرتغال للمباراة الثانية، نعمل على مراقبة اللاعبين كما نفعل دائمًا. تواصلنا مع برشلونة للوقوف على حالته، والآن لا يوجد سبب للحذر".

وفي نفس السياق، نشر فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن هناك أنباءً جيدة في البرتغال بشأن الحالة الصحية لجواو كانسيلو، حيث كتب: " كل شيء جيد الآن؛ سيعود كانسيلو بعد غيابه عن المباراة الماضية".