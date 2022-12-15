يوتيوبر شهير: روني تحداني لخوض مباراة ملاكمة أمامه

هل يغضب النجم الإنجليزي من هذه التصريحات

كشف اليوتيوبر الشهير "KSI" عن قيام أسطورة مانشستر يونايتد واين روني بتحديه من أجل خوض مباراة ملاكمة بينهما.

ويعتبر "KSI" من أهم الشخصيات متعددة المواهب على موقع "يوتيوب" ويستعد لخوض بطولة ملاكمة بعنوان "Boxing's Series 004" في ويمبلي أرينا يوم 14 يناير القادم.

وخلال المؤتمر الصحفي للبطولة قال اليوتيوبر المعروف:"إنه أمر مضحك وأتمنى ألا يشعر روني بالضيق، ولكنه يقول لي دائمًا دعنا نتقاتل في مباراة ملاكمة".

وأضاف:"رفضت العرض الذي تقدم به روني لعدم رغبتي في اللعب ضده، ولكنه لو أراد الأمر مجددًا ربما أوافق، سيكون من الجيد رؤيته في ساحة القتال".

جدير بالذكر أن روني البالغ من العمر 37 سنة يعمل حاليًا كمدرب لنادي "دي سي يونايتد" الذي يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين.