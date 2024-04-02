"يواصل فعل هذا الأمر في النصر!" .. أسطورة إيطاليا يكشف تصرفات كريسيتانو رونالدو مع زملائه

أسرار جديدة عن شخصية كريستيانو رونالدو..

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كشف المدافع الإيطالي التاريخي جورجيو كيليني، عن رأيه في "الأفضل" بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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كيليني زامل رونالدو، لمدة 3 سنواتٍ كاملة، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، وتحديدًا في الفترة من 2018 إلى 2021.

وقال كيليني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "رونالدو أم ميسي؟.. حسنًا؛ هذا كما لو كنت تسألني عن الأفضل بين أسطورتي السلة الأمريكية ليبرون جيمس ومايكل جوردان، لا أراها منافسة، فكلاهما في القمة".

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد المدافع الإيطالي التاريخي، على أنه ربما يميل إلى الأسطورة البرتغالية نسبيًا؛ بسبب علاقته معه، بعد أن تزاملا لمدة 3 سنواتٍ في فريقٍ واحد.

وشدد كيليني على أن كريستيانو رونالدو، رجل متطلب للغاية، يريد دائمًا الفوز والتسجيل وتحطيم جميع الأرقام القياسية؛ وهو ما يواصل القيام به حتى الآن؛ سواء مع فريقه الحالي النصر السعودي أو منتخب البرتغال.

وأشار جورجيو كيليني، إلى أن كريستيانو يتصرف كـ"قائد حقيقي" مع زملائه، في جميع الأندية التي مثّلها عبر مسيرته الكروية، كما يحاول نقل "الروح الانتصارية" لهم باستمرار، مع الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة جدًا.

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