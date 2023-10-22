يهوذا الخائن .. مشنقة وجسد فأر في انتقام جماهير نرويجية من مدربها السابق!

جماهير فريق ليلستروم تتجاوز كل الحدود!

شهدت مواجهة ليلستروم ضد نظيره فاليرينجا في الجولة الـ 25 من الدوري النرويجي واقعة مؤسفة للغاية، حيث قامت جماهير أصحاب الأرض بالتجاوز بشكل كبير في حق مدربه السابق جيير باكي.

جاء هذا بعد أسابيع على انتقال المدرب من تدريب ليلستروم إلى صفوف فاليرينجا في منتصف الموسم بعد أن أمضى معهم حوالي أربع سنوات.

الجماهير قامت بوضع لافتة كبيرة للغاية عليها صورة لمشنقة معلق عليها شخص برأس إنسان وجسد فأر وفي يده الكثير من الأموال،

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كما كتبت على جبهة الشخص الذي فيه الكثير من الشبه بالمدرب السابق لهم كلمة "يهوذا" في إشارة للخيانة ولتركهم من أجل تدريب الخصم.

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، وهو الفوز الأول لهم منذ ثلاث مباريات، وهي النتيجة التي تركت فاليرينجا في مناطق الهبوط قبل خمس جولات على النهاية.