يهمش ليفربول أم يمارس حربًا ذهنية؟ جوارديولا: آرسنال أهم منافس لنا!

تصريحات محيرة من المدرب الإسباني..

تطرق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى العديد من الملفات حول مباراة فريقه ضد آرسنال ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "آرسنال فريق جيد، وكذلك نحن، هم جيدون في كل شيء، آرسنال فريق متكامل ولذلك كانوا أهم منافس لنا في الموسمين الماضيين" مضيفًا: "لا أمارس ضغطًا أو خططًا ذهنية عليهم، لكنني أقدر دائمًا أرتيتا وفريقه (آرسنال)".

وعما سيواجهه مهاجمه إرلينج هالاند أمام دفاع آرسنال، قال: "لن يكون في موقف واحد لواحد، بل دائمًا اثنين لواحد، ساليبا وجابرييل يركزان معه بشكل غير قابل للتصديق، سيمر بمباراة صعبة أمامهما وأمام دفاع آرسنال كله، أحيانًا سيكون أمام ثلاثة لاعبين".

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كما تطرق جوارديولا إلى زيادة عدد المباريات أمام اللاعبين الحاليين مع الأنظمة الجديدة للبطولات فقال: "إذا كان هناك شيء يجب أن يتغير، فيجب أن يأتي من اللاعبين، الكل يتحدث وليس اللاعبون فقط، سنرى ما يمكن أن يحدث".

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ويلتقي مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وهو لقاء بين متصدر الدوري ووصيفه في واحدة من أهم قمم الموسم على ملعب الاتحاد.