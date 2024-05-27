"يهتم بالأموال فقط واستمراره كارثة" .. إيمريك لابورت يثير غضب جماهير النصر بـ"مقطع فيديو"

ماذا فعل إيمريك لابورت؟..

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أشعل النجم الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، "غضب" جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

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لابورت انتهى موسمه مع النصر رسميًا؛ بعد صدور قرار بإيقافه "مباراتين"؛ عقب حصوله على كارت أحمر مباشر، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبالتالي.. سيغيب المدافع الإسباني، عن مباراتي الفريق النصراوي "الأخيرتين"، في الموسم الرياضي الحالي؛ أمام الاتحاد في الجولة 34 من مسابقة الدوري، وضد نادي الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وظهر لابورت في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ وهو "يرقص" مع عدد من الأصدقاء، بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين.

وولد لابورت في السابع والعشرين من شهر مايو لعام 1994، في مدينة أجان الفرنسية، قبل أن يغادر إلى أقليم الباسك في سن صغير؛ لينضم إلى الفئات السنية لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني؛ ليحصل بعدها على الجنسية، ويمثل الماتادور رسميًا.

ومن ناحيتها.. أعربت الجماهير النصراوية، عن دهشتها من نشر إيمريك لابورت، مثل هذا المقطع، والذي يظهر سعادته الكبيرة؛ على الرغم من أنه لم يقدّم أي اعتذار إلى النادي، بسبب تصرفه "الغريب" أمام الرياض، والذي أدى إلى غيابه عن أهم مباريات الفريق، ضد الزعيم الهلالي.

واعتبر قطاع كبير من جماهير نادي النصر، أن المدافع الإسباني لا يهتم سوى بالأموال الضخمة التي يحصل عليها من الفريق النصراوي، مشددين على أن استمراره مع العالمي، الموسم الرياضي القادم؛ سيكون كارثة كبرى.

جدير بالذكر أن إيمريك لابورت، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، وفي عقد حتى 30 يونيو من عام 2026.

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