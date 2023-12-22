ينقصهما نيمار فقط .. إنتر ميامي يعلن ضم سواريز لميسي رسميًا!

النادي الأمريكي يعلنها رسميًا.

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي عن ضم النجم الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الأسبق لينضم لزميله وصديقه ليونيل ميسي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الأمريكي قبل قليل، وأكد خلاله أن العقد الجديد سيكون لمدة عام واحد، وهي مدة الموسم الجديد من الدوري المحلي.

وكتب النادي في بيانه: "نحن سعداء لتقديم مهاجم من الطراز العالمي مثل لويس سواريز في فريقنا، لديه دوافع كبيرة للفوز ويمثل ما نحتاجه من لاعبينا".

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وقال سواريز: "لا أستطيع الانتظار للعب أول مباراة، أنا مستعد لحمل المزيد من الألقاب ومتفائل بما نستطيع تحقيقه سويًا".

جدير بالذكر أن إنتر ميامي يضم في الوقت الحالي رباعي سابق من نجوم برشلونة، هم سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز وليونيل ميسي، فهل ينضم لهم نيمار دا سيلفا يومًا ما؟!