"ينضم إلى أعدائه القدامى" .. عرض أمريكي يهدد الخطة السعودية لضم رافائيل فاران

الصراع يشتعل على نجم ريال مدريد الأسبق..

تلقى المدافع الفرنسي رافائيل فاران، عرضًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نهاية موسم 2023-2024.

وارتبط اسم رافائيل فاران، برغبة الأندية السعودية، في التعاقد معه، من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي، فيما أوضح الإعلامي إكرم كونور، أن النصر يواصل مفاوضاته مع المدافع صاحب الـ31 عامًا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مالك نادي إنتر ميامي، يرغب في ضم رافائيل فاران إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، خصومه السابقين في برشلونة، في محاولة لتعزيز صورة النادي الذي يقع مقره في فلوريدا.

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وكان فاران قد أعلن عن مغادرة مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، خلال شهر مايو، فيما اختتم مشواره مع المان يونايتد بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

ويتصدر إنتر ميامي جدول الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) من موسم 2024، بعد مرور 20 جولة، برصيد 41 نقطة، فيما يفتح باب الانتقالات الصيفية في الفترة بين 18 يوليو و14 أغسطس، رغم أن فاران يستطيع التوقيع الآن، بعدما أصبح لاعبًا حرًا برحيله عن مانشستر يونايتد.

وانتقل فاران إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، بعد 10 سنوات قضاها في ريال مدريد، فيما شارك المدافع الفرنسي في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي، بكافة المسابقات، وسجل هدفًا واحدًا في مرمى وولفرهامبتون.