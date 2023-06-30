"لم ينسحب بعد" .. إجراء أخير من النصر مع حكيم زياش

هل تتم صفقة حكيم زياش أم تنهار نهائيًا؟!

لا يزال هناك أمل، في رؤية النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

زياش اتفق في وقتٍ سابق مع النصر؛ إلا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها قبل التوقيع، أثبتت معاناته على مستوى الركبة؛ وسط أنباء عن انسحاب قلعة العالمي، من الصفقة نهائيًا.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، انسحاب النصر من صفقة النجم المغربي - حتى الآن -؛ مثلما يتردد في وسائل الإعلام.

وكشف جاكوبس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن مسؤولي النصر، سيجعلوا حكيم زياش، يخضع لفحوصات طبية إضافية، اليوم الجمعة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أنه بناءًا على هذه الفحوصات، سيتخذ نادي النصر، قراره النهائي؛ سواء بإتمام الصفقة، أو الانسحاب منها رسميًا.

جدير بالذكر أن زياش، لعب 107 مباريات رسمية مع نادي تشيلسي، منذ أن انضم إليه في صيف 2020، مسجلًا 14 هدفًا في مختلف المسابقات، وصانعًا 13 آخرين.