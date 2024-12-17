لا ينتقد صلاح فقط.. أسطورة ليفربول يطالب إدارة "الريدز" بهذه الصفقة لاستبدال نجم الدفاع!

يرى أسطورة الريدز أن هذا التعاقد ضروري

طالب الإنجليزي الدولي السابق جايمي كاراجر أسطورة ليفربول إدارة الريدز بسرعة إيجاد بديل للظهير الأيسر أندي روبرتسون الذي يراه "مرهقا ويحتاج الراحة".

وقال كاراجر في تصريحات أثناء برنامج "ليلة الإثنين" على شبكة سكاي إن "مستوى روبرتسون المترنح يشير إلى أنه مرهق" مؤكدا أنه يستطيع أن يرى بوضوح أن لديه "مشاكل بينما يركض" وأن هذا تسبب في طرده أمام فولهام بعد 17 دقيقة فقط من المباراة التي تعادل فيها ليفربول 2-2 الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

واقترح كاراجر على إدارة ليفربول سرعة ضم ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث الذي يقدم موسما رائعا وهو بالفعل على رادار ليفربول منذ فترة.

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وأومأ كاراجر إلى ربط هام يتعلق بأن ريتشارد هيوز المدير الرياضي الحالي لليفربول كان هو نفسه المدير التقني الذي جلب كيركيز إلى الدوري الإنجليزي، في إشارة إلى إمكانية إقناعه بالقدوم للريدز.

وأشاد كاراجر بـ"حدة" كيركيز وقوته البدنية، التي تجعله من أهم الأظهرة في الدوري الإنجليزي، وعبر عن نفسه بشكل رائع هذا الموسم على وجه الخصوص.

وكانت إصابة اليوناني كوستاس تسيميكاس وغيابه عن الملاعب خلال الآونة الأخيرة مدعاة لاستخدام روبرتسون بشكل حصري في تشكيلة ليفربول، بينما لم يقدم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أفضل مستوياته في الآونة الأخيرة، وانتظر المدرب ارني سلوت العودة التي حدثت مؤخرا بالنسبة لتسيميكاس من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.