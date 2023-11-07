ينتقد تشافي؟ جول كوندي: برشلونة يستقبل أهدافًا أكثر من الموسم الماضي!

تصريحات مثيرة للجدل من المدافع الفرنسي..

نفى الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة الإسباني رفضه للعب في مركز الظهير الأيمن، واعترف أنه سعيد بالمنافسة في مركز قلب الدفاع في "البلوجرانا".

وخلال تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شاختار الأوكراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، كشف كوندي أن برشلونة بحاجة إلى التحسن.

وقال كوندي: "أعتقد أن الفريق بحاجة إلى أن يكون أكثر تركيزًا خلال المباريات، على المستوى الدفاعي في بعض الأحيان نكون منفتحين للغاية ونستقبل أهدافًا أكثر من الموسم الماضي".

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وأضاف: "هذا شيء نعمل عليه، لقد جلب الفريق لاعبين جدد، ونحن الآن فريق شاب ولديه مجال للتطور، وعلينا العمل على بعض التفاصيل فقط".

واعترف كوندي بأنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع بدلًا من الظهير الأيمن، الذي شارك فيه كأساسي خلال الموسم الماضي.

وقال المدافع الفرنسي: "أنا سعيد لأنني ألعب في مركزي، صحيح أنني لعبت العديد من المباريات في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيمن".

واختتم كوندي تصريحاته قائلًا: "أنا دائمًا موجود من أجل المدرب، في قلب الدفاع يمكنني تقديم المزيد للفريق وأكون أكثر راحة، لكنني لن أرفض أبدًا اللعب في مركز الظهير الأيمن".